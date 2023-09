Les premiers chars Abrams de fabrication américaine arrivent en Ukraine des mois avant la date prévue

Les premiers chars Abrams de fabrication américaine sont arrivés en Ukraine des mois avant la date prévue, a annoncé lundi le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy.

Les chars sont arrivés en Ukraine à temps pour contribuer à la contre-offensive en cours contre les forces russes, un effort dont la fenêtre se ferme en raison de l’hiver imminent. Zelensky n’a pas précisé le nombre de chars, mais les États-Unis devraient livrer 31 de ces véhicules sur plusieurs semaines.

« Bonne nouvelle du ministre Oumerov. Abrams est déjà en Ukraine et se prépare à renforcer nos brigades », a déclaré Zelensky sur Telegram.

La contre-offensive ukrainienne peine à gagner du terrain depuis des mois, les défenses russes restant largement solides dans tout le pays.

L’UKRAINE PORTE UN COUP DÉVASTATEUR À LA RUSSIE AVEC LA DESTRUCTION D’UNE BASE CLÉ : UNE « PÉRIODE CRUCIALE » DANS LE CONFLIT : RAPPORT

BIDEN N’A PAS EXPLIQUER AU PEUPLE AMÉRICAIN POURQUOI NOUS SOUTIENNONS L’UKRAINE : DAN HOFFMAN

Cette livraison répondait aux demandes urgentes de l’Ukraine concernant des chars modernes au début de cette année. Les pays européens ont déjà envoyé des dizaines de Léopards de fabrication allemande et quelques Challengers britanniques.

« Je suis reconnaissant envers nos alliés d’avoir respecté les accords ! Nous recherchons de nouveaux contrats et élargissons notre géographie d’approvisionnement », a ajouté Zelenskyy.

L’Ukraine a mené une série d’attaques contre des cibles russes clés ces dernières semaines, notamment contre le quartier général de la flotte russe de la mer Noire.

KIM JONG UN ENGAGE TOUT SOUTIEN À LA « LUTTE SACRÉE » DE POUTINE DANS LA RÉUNION SUR LES ARMES

L’attaque contre la flotte a été confirmée par la Russie, qui a déclaré Forces ukrainiennes a utilisé 10 missiles de croisière et drones maritimes pour frapper des navires en réparation dans le port et attaquer des navires en mer, provoquant des incendies qui ont endommagé deux navires de guerre et blessé des dizaines de personnes, selon un rapport de NBC News.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Même s’il n’est pas clair exactement quel type de missiles ont été utilisés lors de l’attaque, l’Ukraine a montré ces derniers mois une capacité croissante à frapper des cibles navales russes. Le pays a reçu des milliards de dollars d’aide des pays occidentaux depuis Le président russe Vladimir Poutine a lancé une invasion à grande échelle du pays l’année dernière, y compris des armes avancées qui ont aidé l’Ukraine à riposter contre les forces russes.

Reuters a contribué à ce rapport.