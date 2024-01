Les premiers cas transmis d’Alzheimer signalés dans une nouvelle étude

LONDON — Il y avait quelque chose d’étrange dans ces cas d’Alzheimer.

Cela était en partie dû aux présentations des patients : certains ne présentaient pas les symptômes classiques de la maladie. Mais il faut aussi noter que les patients étaient entre 40 et 50 ans, voire la trentaine, bien plus jeunes que les personnes qui développent normalement la maladie. Ils n’avaient même pas les mutations génétiques connues qui peuvent mettre les gens sur la voie d’une maladie d’Alzheimer à un stade aussi précoce.

Mais cette petite poignée de patients partageait une histoire particulière. Lorsqu’ils étaient enfants, ils avaient reçu de l’hormone de croissance extraite du cerveau de cadavres humains, qui servait autrefois à traiter un certain nombre de pathologies entraînant une petite taille. Aujourd’hui, des décennies plus tard, ils montraient des signes de la maladie d’Alzheimer. Entre-temps, les scientifiques avaient découvert que ce type de traitement hormonal pouvait involontairement transférer des morceaux de protéines dans le cerveau des receveurs. Dans certains cas, elle a provoqué une maladie cérébrale mortelle appelée maladie de Creutzfeldt-Jakob, ou MCJ – une découverte qui a conduit à l’interdiction de cette procédure il y a 40 ans.

Il semblait que ce n’étaient pas seulement les protéines à l’origine de la MCJ qui pouvaient être transférées. Comme l’équipe scientifique traitant les patients rapporté lundi dans la revue Nature Medicine, la greffe d’hormone a ensemencé la protéine bêta-amyloïde qui est une caractéristique de la maladie d’Alzheimer dans le cerveau de certains receveurs, qui, des décennies plus tard, s’est propagée en plaques pathogènes. Il s’agit des premiers cas connus de maladie d’Alzheimer transmise, probablement une anomalie scientifique mais une découverte qui ajoute une autre difficulté aux débats en cours sur les véritables causes de la maladie d’Alzheimer.

“Il semble réel que certaines de ces personnes aient développé une maladie d’Alzheimer à un stade précoce à cause de cela. [hormone treatment]”, a déclaré Ben Wolozin, un expert en maladies neurodégénératives à la faculté de médecine de l’Université de Boston, qui n’a pas participé à l’étude.

D’autres scientifiques extérieurs ont convenu qu’ils trouvaient les résultats légitimes, en particulier parce que seules les personnes ayant reçu de l’hormone de croissance cadavérique préparée d’une manière particulière – une méthode qui n’élimine pas les morceaux de protéines – ont développé une démence.

De tels incidents de maladie sont appelés « iatrogènes », c’est-à-dire le résultat d’une procédure médicale. Dans des maladies comme la MCJ iatrogène, les agents transmissibles sont connus sous le nom de prions – essentiellement, des morceaux de protéines mal repliés qui provoquent une maladie, comme une sorte d’insecte infectieux.

Les chercheurs débattent de la définition d’un prion et de la possibilité d’inclure l’amyloïde. Quoi qu’il en soit, les auteurs de l’article « fournissent des preuves alléchantes selon lesquelles, dans des circonstances extraordinaires, la maladie d’Alzheimer est transmissible par un mécanisme de type prion », Mathias Jucker de l’Université allemande de Tübingen et Lary Walker de l’Université Emory. a écrit dans un commentaire également publié lundi.

Les auteurs de l’étude et les chercheurs extérieurs ont souligné que la maladie d’Alzheimer n’est pas une maladie contagieuse que l’on pourrait contracter en prenant soin d’un proche, par exemple. Les cas liés au traitement par l’hormone de croissance sur cadavre ne sont également plus possibles ; une hormone synthétique est utilisée à la place depuis des décennies. Les auteurs de l’article, qui dirigent un centre spécial de recherche et de traitement des maladies à prions à Londres, décrivent seulement cinq patients atteints de la maladie d’Alzheimer sur plus de 1 800 personnes connues pour avoir reçu de l’hormone de croissance cadavérique au Royaume-Uni entre 1959 et 1985. Pourtant, les chercheurs a déclaré que les résultats rappelaient l’importance continue de pratiques telles que la stérilisation des instruments neurochirurgicaux, qui, en théorie, pourraient transférer des prions s’ils ne sont pas correctement nettoyés entre les patients.

Mais en plus d’être une curiosité scientifique – et un autre exemple des retombées de l’utilisation de l’hormone de croissance cadavérique – ces cas pourraient également attiser la lutte souvent controversée qui dure depuis des décennies sur les racines de la maladie d’Alzheimer.

“Nous pensons que du point de vue de la santé publique, il s’agira probablement d’un nombre relativement faible de patients”, a déclaré John Collinge de l’unité MRC Prion de l’University College de Londres, l’auteur principal de l’article. “Cependant, nous pensons que les implications de cet article sont plus larges en ce qui concerne les mécanismes de la maladie – il semble que ce qui se passe dans la maladie d’Alzheimer est très similaire à bien des égards à ce qui se passe dans les maladies humaines à prions comme la MCJ, avec la propagation de ces maladies. agrégats anormaux de protéines mal repliées et de protéines déformées.

De nombreux scientifiques pensent que la bêta-amyloïde joue un rôle dans le développement de la maladie d’Alzheimer et que les thérapies capables d’éliminer la protéine du cerveau des personnes ont finalement, après des décennies de tentatives infructueuses, commencé à montrer certains avantages pour les patients. Mais la plupart des experts pensent également que l’amyloïde n’est pas le seul responsable. Alors dans ces cas, y avait-il autre chose en plus du transfert amyloïde ?

“Cela soulève la question de savoir si l’amyloïde seul est capable de causer des problèmes”, a déclaré Marc Dhenain, expert de la maladie d’Alzheimer au centre de recherche français CEA, qui n’a pas participé à la nouvelle étude.

Des chercheurs extérieurs ont déclaré qu’ils se demandaient également certaines des conclusions. Ils ont déclaré qu’il y avait des informations limitées, avec des résultats rapportés par seulement quelques patients, et des données telles que le séquençage génétique et les résultats d’autopsie disponibles pour seulement un échantillon d’entre eux.

Ils ont cependant noté qu’il ne semblait pas y avoir beaucoup d’inflammation dans le cerveau des patients, une autre caractéristique de la maladie d’Alzheimer pouvant être induite par l’amyloïde. Ils se sont également demandés pourquoi il y avait si peu de présence d’une autre protéine appelée tau dans le cerveau des individus malgré leurs pertes cognitives, même si les niveaux de tau sont souvent corrélés au déclin cognitif. Certains chercheurs ont émis l’hypothèse que les patients pourraient avoir eu une autre mutation génétique susceptible d’augmenter leur risque de développer la maladie d’Alzheimer. Deux des patients présentaient une déficience intellectuelle, un autre facteur de risque.

« La pathologie peut-elle être transmise ? Oui, c’est possible, et c’est important sur le plan conceptuel », a déclaré Wolozin. « La question est : qu’est-ce qui provoque la maladie ? Il y a beaucoup de choses étranges dans ces cas rares. Ce qui n’est pas clair dans les images, c’est pourquoi développeraient-ils une démence aussi grave si rapidement ?

À l’échelle mondiale, plus de 200 cas de MCJ iatrogène ont été documentées chez des receveurs d’hormone de croissance humaine cadavérique, avec la majorité des patients en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Depuis des années, les chercheurs rassemblent des indices suggérant qu’il pourrait également exister une forme iatrogène de la maladie d’Alzheimer. (La grande majorité des cas d’Alzheimer sont ce que l’on appelle sporadiques, se développant chez les personnes âgées. Il existe également des cas précoces liés à des mutations héréditaires.)

En 2015, les chercheurs sur les prions de l’UCL signalé découvert beaucoup de bêta-amyloïde dans le cerveau de patients décédés de la MCJ iatrogène, y compris une accumulation dans les vaisseaux sanguins du cerveau, connue sous le nom d’angiopathie amyloïde cérébrale et observée chez la plupart des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Cela les a amenés à émettre l’hypothèse que les hormones reçues par le patient avaient été contaminées non seulement par les prions de la MCJ, mais également par des graines d’amyloïde. Cela les a également amenés à se demander si les patients, si la MCJ ne les avait pas tués, auraient développé la maladie d’Alzheimer.

L’article décrit huit patients qui ont été traités à la National Prion Clinic du Royaume-Uni entre 2017 et 2022, dont aucun n’était atteint de MCJ et dont seulement certains souffraient de la maladie d’Alzheimer. Ils avaient reçu un traitement hormonal lorsqu’ils étaient enfants pour différentes causes de petite taille : certains avaient des tumeurs cérébrales, d’autres avaient des problèmes de développement, d’autres encore n’avaient tout simplement pas leur propre hormone naturelle.

Cinq d’entre eux avaient reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer ou en souffraient probablement, et leurs symptômes apparaissaient entre 38 et 55 ans. Parmi les trois autres patients, deux présentaient des troubles cognitifs, tandis que le troisième était asymptomatique.

Les chercheurs ont noté que la présentation de la MCJ iatrogène diffère souvent de celle des cas sporadiques les plus courants. Il est donc possible que les cas transmis de la maladie d’Alzheimer semblent quelque peu distincts des cas typiques.

Gargi Banerjee, l’auteur principal de l’article, a déclaré que les chercheurs de l’UCL avaient envisagé d’autres causes possibles de la maladie d’Alzheimer chez ces patients. Compte tenu de l’âge des patients, il ne s’agissait pas de cas sporadiques, qui se développent presque toujours plus tard dans la vie. Les patients ne présentaient pas de mutations génétiques connues susceptibles de provoquer une démence précoce. Les chercheurs ont également examiné les raisons sous-jacentes pour lesquelles les patients avaient reçu l’hormone en premier lieu : était-ce le résultat de leur traitement contre le cancer ou de maladies congénitales ? – mais ce n’était pas non plus une explication probable.

“Le truc avec ce groupe, c’est de penser à eux dans leur ensemble”, a-t-elle déclaré. « Chez les personnes qui présentaient des symptômes, elles souffraient de diverses maladies, mais le seul fait combiné était qu’elles avaient toutes ce type particulier d’hormone de croissance, cette préparation particulière dans leur enfance. … Il n’y avait aucune autre cause unificatrice à cela.