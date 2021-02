Les premiers cas de la variante Manaus de Covid du Brésil sont découverts au Royaume-Uni

Six cas de la variante Manaus du coronavirus du Brésil ont été découverts en Grande-Bretagne, a annoncé aujourd’hui Public Health England (PHE).

Trois cas du variant mutant détecté pour la première fois dans la ville du nord du Brésil ont été trouvés en Angleterre et trois en Écosse.

Bien que les responsables craignent que les vaccins existants soient moins efficaces contre la souche Manaus et que la souche puisse se propager plus rapidement, d’autres études sur la variante sont nécessaires.

Les deux premiers cas de la souche P.1 proviennent d’un ménage du sud du Gloucestershire ayant des antécédents de voyage au Brésil, mais le troisième n’est pas lié.

On ne sait pas où se trouve cette personne, car PHE dit que la personne n’a pas rempli sa carte d’enregistrement de test, de sorte que les détails de suivi ne sont pas disponibles.

Les officiels demandent à toute personne qui a passé un test le 12 ou 13 février et qui n’a pas reçu de résultat ou qui a une carte d’inscription au test incomplète de se manifester immédiatement.

Le Dr Susan Hopkins, directrice de la réponse stratégique de PHE pour Covid-19, a déclaré: « Nous avons identifié ces cas grâce aux capacités de séquençage avancées du Royaume-Uni, ce qui signifie que nous trouvons plus de variantes et de mutations que de nombreux autres pays et que nous sommes donc en mesure d’agir rapidement.

« La chose importante à retenir est que Covid-19, quelle que soit sa variante, se propage de la même manière. Cela signifie que les mesures pour l’empêcher de se propager ne changent pas.

L’Organisation mondiale de la santé a été informée des cas, qui ont été qualifiés de «préoccupants» car ils partagent des mutations clés avec le variant détecté en Afrique du Sud.

Dans le sud du Gloucestershire, l’une des personnes était revenue du Brésil à la mi-février, avant que le gouvernement n’introduise la politique relative aux hôtels de quarantaine.

Ils se sont donc isolés à la maison avec le reste de leur ménage. Un membre a développé des symptômes, ont déclaré des responsables, avant de subir un test.

Il y avait trois autres cas dans ce ménage, dont deux ont été confirmés comme étant le variant de Manaus avec séquençage génétique, mais les deux autres n’ont pas été séquencés.

On ne pense pas que le cas restant, actuellement non localisé, soit lié aux autres car le virus présentait de légères différences génétiques.

Ceci est une nouvelle de dernière heure. Plus à venir…