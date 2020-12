L’Autriche autorisait l’ouverture des pentes de ski jeudi, mais exigeait que tous les skieurs âgés de 14 ans et plus portent des masques respiratoires dans les espaces publics et en gondole. Les hôtels, restaurants et bars restent fermés. Les cabanes sur la piste de ski ne sont pas autorisées à vendre de la nourriture ou des boissons et les remontées mécaniques ne peuvent fonctionner qu’à moitié. Le ski est un passe-temps national en Autriche, où les enfants apprennent à se tenir debout sur des skis dès qu’ils peuvent marcher et les skieurs professionnels sont de célèbres héros nationaux. Mais avec les ascenseurs ouverts uniquement aux Autrichiens et les opérateurs déjà confrontés à des pertes dans une année où le tourisme a chuté de plus d’un tiers, toutes les zones ne seront pas ouvertes. L’Autriche assouplit son verrouillage pour les vacances de Noël à partir de jeudi, levant un couvre-feu nocturne et permettant à 10 personnes de 10 ménages différents de se rencontrer. Samedi, les restrictions se resserreront à nouveau jusqu’à la mi-janvier. Le pays de 8,8 millions d’habitants a enregistré jeudi 2 131 nouveaux cas d’infection.