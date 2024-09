Les premiers bulletins de vote pour les élections générales sont envoyés par courrier à l’approche de la présidentielle

MONTGOMERY, Alabama — Les premiers bulletins de vote pour l’élection présidentielle seront envoyés mercredi, alors que les autorités de l’Alabama commenceront à les envoyer par courrier aux électeurs par correspondance, à moins de deux mois du scrutin du 5 novembre.

La Caroline du Nord devait commencer à envoyer des bulletins de vote par correspondance vendredi dernier, mais cela a été retardé après l’élection de Robert F. Kennedy Jr. poursuivi avec succès pour que son nom soit retiré du bulletin de vote. Il a déposé des recours similaires autres États clés de la bataille présidentielle après qu’il a abandonné sa campagne et a soutenu le candidat républicain Donald Trump.

Bien que l’étape du scrutin soit relativement calme et se déroule dans un État qui n’est pas un champ de bataille politique, c’est un signe de la rapidité avec laquelle Le jour des élections approche après les conventions des partis de cet été et le premier débat présidentiel de mardi entre la vice-présidente Kamala Harris et Trump.

« Nous sommes prêts à partir », a déclaré Sharon Long, greffière adjointe au bureau du greffier du circuit du comté de Jefferson.

Mme Long a déclaré que son bureau avait reçu les bulletins de vote mardi et qu’il commencerait à envoyer les bulletins de vote par correspondance mercredi matin aux électeurs qui en ont fait la demande ainsi qu’aux électeurs résidant à l’étranger et aux militaires. Les électeurs peuvent également se rendre à leur bureau électoral, remplir la demande et même déposer un bulletin de vote en personne.

Long a déclaré que son bureau avait reçu plus de 2 000 demandes de vote par correspondance : « Nous nous attendons à un vif intérêt », a-t-elle déclaré.

L’Alabama ne dispose pas de système traditionnel de vote anticipé, le vote par correspondance est donc le seul moyen de voter en dehors des urnes, et même dans ce cas, le processus est limité. Le vote par correspondance en Alabama n’est autorisé que pour les personnes malades, en déplacement, incarcérées ou travaillant à des horaires qui coïncident avec les heures de vote.

Le premier vote en personne pour les élections d’automne débutera la semaine prochaine dans une poignée d’États.

Justin Roebuck, le greffier du comté d’Ottawa, dans le Michigan, qui participait cette semaine à une conférence pour les travailleurs électoraux à Détroit, a déclaré que son bureau serait prêt une fois que le vote commencerait dans cet État.

« À ce stade du cycle, nous nous sentons prêts à agir. Nous sommes prêts à y aller », a-t-il déclaré. « Nous avons fait de notre mieux pour informer nos électeurs et communiquer avec confiance dans ce processus. »

Même si les bureaux de vote se sont formés et préparés à ce moment, un air d’incertitude plane sur le début du vote.

Atout a signalé à plusieurs reprisescomme il l’a fait lors des élections précédentes, que seulement tricher peut l’empêcher de gagner, un ton qui a est devenu plus menaçant à mesure que le vote se rapproche. mensonges répétés à propos de la Élection présidentielle 2020 avoir semé grande méfiance parmi les républicains dans le vote et le décompte des bulletins. Dans le même temps, plusieurs États dirigés par les républicains des lois ont été adoptées depuis lors qui ont rendu l’inscription et le vote plus restrictifs.

En Alabama, le vote par correspondance commence alors que l’État lance de nouvelles restrictions sur qui peut aider un électeur à faire une demande pour un tel bulletin de vote. L’Alabama est l’un des nombreux États dirigés par les républicains imposer de nouvelles limites à l’aide aux électeurs.

La loi rend illégale la distribution d’un vote par correspondance demande préremplie avec des informations telles que le nom de l’électeur ou pour renvoyer la demande de vote par correspondance d’une autre personne.

Le secrétaire d’État de l’Alabama, Wes Allen, a déclaré que cette loi « offre aux électeurs de l’Alabama une forte protection contre les militants qui profitent du processus de vote par correspondance ». Mais les groupes qui ont contesté la loi ont déclaré qu’elle « transforme l’engagement civique et de voisinage des électeurs en un crime grave ».

___

La journaliste de l’Associated Press Christina A. Cassidy à Détroit a contribué à ce rapport.