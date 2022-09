Les premiers avertissements du système immunitaire inspirent de nouveaux remèdes

20 septembre 2022 – Le système immunitaire est l’un des plus complexes et mystérieux du corps humain, et il est plus polyvalent qu’on ne le pensait auparavant, rapportent des chercheurs dans le domaine émergent de la mécano-immunologie, en suivant comment notre corps combat la maladie et comment intervenir avec succès .

Contrairement à d’autres systèmes qui dépendent des organes pour fonctionner, le système immunitaire utilise des millions de cellules spécialisées différentes pour patrouiller dans tous les coins du corps à la recherche d’envahisseurs et les envoyer au besoin. Il dépend également fortement du microbiome, les communautés florissantes de bactéries qui remplissent bon nombre de nos fonctions essentielles, même s’il ne s’agit pas réellement de nos propres cellules corporelles.

Les scientifiques en apprennent de plus en plus chaque jour sur le fonctionnement du système immunitaire, et maintenant, les chercheurs du Buck Institute for Research on Aging à Novato, en Californie, ont commencé à découvrir comment les forces physiques – plutôt que simplement chimiques – dans l’environnement cellulaire jouent également un rôle vital dans les fonctions immunitaires.

L’activité mécanique a déjà été considérée comme jouant un rôle dans d’autres systèmes de l’organisme, en particulier les systèmes cardiovasculaire et squelettique. L’accumulation dans les artères du cœur peut réduire le flux sanguin, une pression excessive sur les os peut provoquer des fractures de fatigue et une pression sur les tissus peut provoquer des cicatrices.