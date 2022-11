Les premiers appels à la police ont été passés quatre heures avant que le béguin d’Halloween de Séoul ne devienne mortel | Nouvelles du monde

Les premiers appels à la police concernant l’écrasement à Séoul qui a tué plus de 150 personnes sont arrivés quatre heures avant que l’incident ne devienne fatal.

Les transcriptions des 11 appels d’urgence passés dans les heures précédentes révèlent la peur croissante des fêtards et comment ils ont exhorté la police à intervenir alors que la fête d’Halloween sombrait dans le chaos et la tragédie.

Le premier avertissement d’un possible déferlante mortelle a été faite à 18h34 samedi soir, environ quatre heures avant que le coup de foudre ne devienne mortel.

Le commissaire général de la police nationale, Yoon Hee-keun, a reconnu mardi que le contrôle des foules sur les lieux était “inadéquat” et a révélé que la police avait reçu plusieurs rapports d’accidents possibles la nuit de la catastrophe.

Le ministre de l’Intérieur et le maire de la ville se sont également excusés, car des experts ont déclaré qu’un contrôle approprié des foules et de la circulation aurait pu empêcher, ou du moins réduire, la flambée.

Les transcriptions, diffusées aux médias, donnent une prédiction effrayante de la façon dont la tragédie se déroulerait.

“On dirait que vous pouvez être écrasé à mort avec des gens qui continuent de monter ici alors qu’il n’y a pas de place pour que les gens descendent”, a déclaré quelqu’un lors de ce premier appel à la police.

Séoul : Comment Halloween est-il devenu mortel ?



“J’ai à peine réussi à partir mais il y a trop de monde, on dirait que tu devrais venir contrôler.”

L’écrasement de samedi a tué 156 personnes, dont beaucoup dans l’adolescence et la vingtaine, et en a blessé 157 autres alors que les fêtards ont inondé les ruelles étroites d’Itaewon pour célébrer le premier Halloween pour la plupart sans restriction en trois ans.

La police a reçu 10 autres appels, tous signalant qu’il y avait trop de monde, avant que l’on sache que les choses étaient devenues fatales.

Le chef de la police sud-coréenne se sent “lourdement responsable” de la bousculade d’Halloween

Les transcriptions semblent confirmer les récits des témoins, qui ont déclaré avoir vu des policiers diriger la circulation sur la route principale mais peu ou pas d’agents dans les zones piétonnes bondées.

Environ 100 000 personnes étaient estimées à Itaewon samedi, une région connue pour ses collines et ses ruelles étroites.

Les autorités disent qu’il y avait 137 policiers là-bas à l’époque.

Image:

Les objets personnels laissés par les victimes et les survivants de la tragédie ont été rassemblés dans l’espoir que les propriétaires, ou leurs amis et leur famille, les récupèrent



Une autre transcription d’un appel passé à 20h33 disait: “Des gens tombent dans les rues, on dirait qu’il pourrait y avoir un accident, ça a l’air très dangereux.”

Le dernier appel lancé par la police est arrivé à 22 h 11, quelques minutes seulement avant que les personnes qui étaient entassées dans une ruelle particulièrement étroite et en pente ne commencent à tomber les unes sur les autres.

“(Les gens) vont être écrasés à mort ici. C’est chaotique”, indique la transcription de cet appel, notant que des cris ont été entendus au téléphone.

Lire la suite: Le chanteur et acteur de K-Pop Lee Jihan, 24 ans, tué dans le béguin de la foule d’Halloween à Séoul

La police s’est rendue sur les lieux pour quatre des 11 appels, a déclaré un responsable aux journalistes.

On ne savait pas immédiatement pourquoi ils n’avaient pas déployé de fonctionnaires pour les autres appels ou quelles mesures de sécurité ils avaient prises après leur arrivée.

“Ces choses sont toutes sous inspection maintenant, il m’est donc difficile de répondre à ce stade”, a déclaré un responsable de l’Agence nationale de police.

Image:

Commissaire de l’Agence nationale de police Yoon Hee-geun



“La police mènera rapidement et rigoureusement des inspections et des enquêtes intensives sur tous les aspects sans exception pour expliquer la vérité sur cet accident”, a déclaré le commissaire de police Yoon lors d’une conférence de presse plus tôt.

Alors que la police commençait à enquêter sur le nombre de personnes tuées, le Premier ministre Han Duck-soo a déclaré que l’enquête couvrirait également la question de savoir si les réponses sur place des agences gouvernementales étaient appropriées.

Le président Yoon Suk-yeol a déclaré une semaine de deuil national et a appelé à de meilleures mesures de sécurité pour gérer les foules même en l’absence d’entité centrale d’organisation.

Les festivités à Itaewon n’avaient pas d’organisateur central, ce qui signifiait que les autorités gouvernementales n’étaient pas tenues d’établir ou d’appliquer des protocoles de sécurité.