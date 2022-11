Les premiers acheteurs font face à un marché du logement brutal

“La combinaison de cette accumulation de fonds propres, même si elle est modeste, et du fait que vos revenus ont généralement tendance à augmenter, mais que vos paiements immobiliers restent plus ou moins les mêmes, c’est vraiment un énorme moteur de création de richesse à long terme, », a déclaré Janneke Ratcliffe, vice-présidente du centre de politique de financement du logement à l’Urban Institute. “Donc, plus tôt vous commencez ce voyage, plus vous accumulez les avantages de richesse de l’accession à la propriété.”

“Un double coup dur”

Ayant renoncé à leur recherche de maison, Mme Elmer et son mari cherchent maintenant à louer un endroit plus agréable dans le comté de Bucks, plus proche de la famille et un trajet plus court pour travailler pour M. Elmer, 32 ans. Le nouvel appartement leur coûtera environ 1 000 $. plus un mois de loyer, réduisant leur capacité d’épargne.

C’est une autre tournure et déception en deux ans et demi de temps difficiles pour les acheteurs potentiels de maisons. Il y a d’abord eu les guerres d’enchères effrénées, qui ont laissé les acheteurs se surpasser pour proposer l’offre la plus brillante – 50 000 $ de plus que demander? Essayez 100 000 $ et aucune inspection. La hausse des taux d’intérêt a jeté de l’eau froide sur ces stratégies, mais même si les lignes à l’extérieur des journées portes ouvertes s’évaporent, les prix n’ont pas suffisamment baissé pour atténuer la douleur des taux plus élevés. Environ 54% des locataires américains pensent qu’ils ne pourront jamais se permettre d’acheter une maison, selon une enquête Credit Karma d’octobre.

“Il y a un double coup dur en ce moment, ce n’est pas seulement les taux d’intérêt, c’est une macroéconomie plus large”, a déclaré Colleen McCreary, directrice des ressources humaines et défenseure des consommateurs chez Credit Karma. “C’est cette idée qu’économiquement les choses ne sont pas stables et je ne sais pas quand cette stabilité reviendra.”

Les acheteurs infructueux doivent faire face aux conséquences, des petites déceptions, comme se demander si vous avez perdu une année de dimanches à des journées portes ouvertes infructueuses à celles existentielles, comme retarder quand ou si vous avez des enfants jusqu’à ce que vous sachiez où vous serez vivant. Dans des correspondances avec le New York Times, des dizaines d’acheteurs ont exprimé un profond sentiment de frustration face à des vies en attente. Ils se sentent désamarrés et incertains, coincés en attendant que la prochaine étape de la vie commence.