Selon Ming-Chi Kuo, un analyste renommé d’Apple, la première vague de commandes de la société sera largement dominée par les modèles iPhone 14 Pro. C’est 85% pour être exact. Et l’option iPhone 14 Plus représentera moins de 5% des ventes. C’est le même genre de performance de vente qui a fait annuler la mini ligne.

Les premières données sur les précommandes hors ligne en Chine montrent exactement cela et Kuo dit que c’est généralement le cas avec les premières ventes. Cependant, cette année, la répartition des ventes des options Pro est un peu plus élevée que les années précédentes. Cela est probablement dû à la plus grande disparité des fonctionnalités entre la série iPhone 14 standard et les itérations Pro.

Il est clair que l’iPhone 14 Pro et le Pro Max ont reçu des mises à jour plus importantes que l’iPhone 14 standard, qui a reçu des mises à jour mineures par rapport à son prédécesseur et le 14 Plus, dont le prix semble trop proche des modèles Pro.

Pourtant, il y a un cas à faire pour l’iPhone 14 Plus à long terme. Ce n’est un secret pour personne que les acheteurs préfèrent les grands écrans et les années précédentes, la seule variante d’iPhone avec un grand écran était le Pro Max, qui est aussi le plus cher. Alors peut-être que les gens du monde entier commenceront à augmenter les ventes d’iPhone 14 Plus une fois qu’ils commenceront à peser leurs options.

