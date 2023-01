Les premières vidéos teasers du Samsung Galaxy S23 arrivent sur le Web

Il y a quelques jours, Samsung a accidentellement confirmé la date du 1er février pour l’événement déballé Galaxy qui présentera la série S23 au monde et il semble maintenant que la division en Chine ait déjà publié quelques vidéos teasers pour les nouveaux produits phares.

Comme l’image d’invitation, l’élément visuel principal de ces vidéos sont trois objectifs de caméra. La première vidéo parle de “mégapixels qui vous feront dire wooow”, c’est donc un teaser pour le Galaxy S23 Ultra, qui devrait passer à un appareil photo principal de 200MP.

Fuite Univers de glace a dit que le nouveau matériel et un meilleur traitement de la série S23 amélioreront la photographie et la vidéo de nuit, ce dont parle la deuxième vidéo teaser – il est dit que « de superbes photos de nuit arrivent bientôt ». Et oui, les trois o sont des objectifs d’appareil photo.

La vidéo d’échauffement officielle du Samsung Galaxy S23 Ultra est arrivée ! pic.twitter.com/2LHs3u3cP6 — Univers de glace (@UniverseIce) 10 janvier 2023

Le chat s’est plaint que Samsung se soit concentré sur le nouvel appareil photo principal du Galaxy S23 Ultra, qui ne laissait pas suffisamment de ressources pour mettre à niveau le matériel du périscope – cette mise à niveau devra attendre le S24 Ultra. Au son, le prochain S23 Ultra lésinera même sur la caméra selfie 40MP et utilisera un capteur 12MP à la place. Au moins, la nouvelle caméra principale et le nouveau chipset permettront une vidéo 8K @ 30fps, les modèles précédents étaient plafonnés à 24fps.

