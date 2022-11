Les premières vidéos promotionnelles de Snapdragon 8 Gen 2 vantent les améliorations de l’appareil photo, du GPU, de l’IA et de l’audio

Le nouveau chipset Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm vient d’être dévoilé et les fabricants de smartphones font déjà la queue pour sortir un nouveau téléphone premium avec la puce phare. Qu’est-ce que la puce? Vous pouvez regarder la première vidéo promotionnelle officielle, même si cela nécessite quelques explications.

La vidéo ne le précise pas, mais elle se vante du triple FAI 18 bits qui peut gérer trois caméras 36MP simultanément. De plus, le nouveau matériel AI peut segmenter l’image en visage, cheveux, arrière-plan, etc. pour améliorer les résultats en mode portrait.

Ensuite, les reflets de l’eau – Qualcomm est le dernier fabricant de chipsets pour smartphones à adopter le traçage de rayons accéléré par le matériel. C’est la “prochaine grande chose” dans les graphismes de console, par exemple, et devrait également commencer à apparaître dans les jeux mobiles.

La vidéo ne donne pas de chiffres bruts, nous les répéterons donc ici – la 8 Gen 2 offre des performances CPU jusqu’à 35 % supérieures et jusqu’à 40 % d’efficacité supérieure, ainsi que des performances GPU jusqu’à 25 % supérieures et jusqu’à 45 % efficacité supérieure (par rapport à la 8 Gen 1).

Quoi qu’il en soit, après le lancer de rayons, la vidéo plonge dans le sujet de l’audio, mais pour en savoir plus, il y a la deuxième vidéo promotionnelle. Le dernier système Snapdragon Sound prend en charge nativement l’audio spatial pour une expérience d’écoute et de jeu plus immersive.

En parlant d’audio, Bluetooth LE Audio est pris en charge (jusqu’à présent, le son Bluetooth reposait sur la technologie pré-LE). Le système FastConnect 7800 de la nouvelle puce offre également un son sans perte et un mode à faible latence (chute à 48 ms).

Soit dit en passant, le Snapdragon 8 Gen 2 est parmi les premiers chipsets à prendre en charge le Wi-Fi 7 (802.11be). Vous ne pouvez même pas encore acheter de routeurs Wi-Fi 7, mais une fois que vous le ferez, les vitesses Internet du téléphone à la maison seront également mises à niveau.