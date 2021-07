Les premières vidéos promotionnelles de la Realme GT Master Edition montrent l’inspiration derrière le design

Le designer japonais Naoto Fukasawa est connu pour ses créations peu orthodoxes et entretient un partenariat de longue date avec Realme. Vous vous souvenez du Realme X sur le thème de l’oignon et de l’ail? La brique et le béton Relame X2 Pro Master Edition ? Le Lines and Cricles X50 5G Master Edition ? Eh bien, il est maintenant temps pour la Realme GT Master Edition.

Cette fois, Fukasawa s’est inspiré des voyages et plus particulièrement des valises. Cuir doux au toucher qui a été façonné pour épouser les courbes de l’arrière du téléphone. Cette Master Edition a également un design côtelé, rappelant les valises, et se décline en deux couleurs neutres : gris et abricot.

Voici une courte vidéo mettant en vedette Fukasawa et sa création :

Après de longs blocages, les gens cherchent à recommencer à voyager et le designer s’en est inspiré – un voyage peut raviver votre curiosité et votre sens de l’exploration.

Et voici une vidéo pratique montrant les deux conceptions de la Realme GT Master Edition :

Outre les deux modèles inspirés des valises, il en existe deux sans dos bosselés mais toujours avec un thème d’exploration : Snow Mountain et Dawn.

Et notez que ce design Master Edition est partagé par deux modèles assez différents. L’édition Explorer est alimentée par un Snapdragon 870, tandis que le modèle de base est livré avec un Snapdragon 778G.

Vous pouvez trouver plus de détails sur les deux versions ici.