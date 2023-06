Les premières ventes Prime Day permettent d’économiser jusqu’à 54% sur les appareils Amazon Kids

Cette histoire fait partie Journée Amazon Primele guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

Il existe une tonne d’excellentes options technologiques, mais si vous achetez un appareil pour votre enfant, il est probablement préférable d’opter pour des produits spécialement conçus pour les enfants. Les appareils adaptés aux enfants ne sont pas bon marché, mais si vous envisagez d’investir dans une tablette, une liseuse ou un haut-parleur intelligent pour votre enfant, c’est le bon moment pour économiser de l’argent dans le processus.

Amazon offre actuellement une tonne d’économies anticipées sur Prime Day sur ses appareils Amazon Kids, avec remises jusqu’à 54%. Nous ne savons pas si ces offres resteront jusqu’au Prime Day lui-même ou si elles sont plus limitées, nous vous recommandons donc de faire votre achat le plus tôt possible, mais notez que vous devez être un membre Prime pour en profiter. offres.

Le haut-parleur intelligent Echo Dot Kids de cinquième génération est en baisse de 53% en ce moment, ce qui signifie que vous ne paierez que 28 $ pour le haut-parleur intelligent dans un hibou ou un dragon conception. Il est conçu pour les enfants âgés de 3 à 12 ans et il peut jouer de la musique, lire des histoires au coucher ou même aider aux devoirs – et l’appareil offre également un contrôle parental via l’application Alexa. Liasses comprenant à la fois le haut-parleur intelligent et un support à thème pour l’appareil sont également disponibles pour seulement 48 $ (économisez 32 $).

Si votre enfant est un grand lecteur, vous voudrez peut-être prendre le Kindle Paperwhite Enfants liseuse. Équipée de 8 Go de stockage et d’un abonnement gratuit d’un an à Amazon Kids Plus, cette liseuse permettra à votre enfant d’accéder à des milliers de livres sans encombrer ses étagères. L’appareil est étanche et dispose d’une lumière réglable pour que votre enfant puisse lire à l’intérieur ou à l’extérieur. Et la durée de vie de la batterie peut durer jusqu’à 10 semaines. Il est également livré avec un tableau de bord parent pour vous permettre de filtrer le contenu, de surveiller la progression de la lecture et plus encore. C’est seulement 90 $ lors de cette vente, vous permettant d’économiser 70 $ sur son prix habituel.

Et si vous recherchez un appareil qui peut accéder à encore plus d’applications, consultez les offres sur Amazon Kids Fire Tablettes. Les prix commencent à seulement 55 $ – une réduction de 55 % – pour le Tablette Amazon Fire 7 pour enfants pour les 3 à 7 ans. Cependant, pour les enfants plus grands, vous pouvez toujours économiser 40 % sur un Amazon Fire HD 10 Enfants Pro conçu pour les enfants de 6 à 12 ans, ce qui signifie que vous ne paierez que 120 $. Les enfants auront accès à des applications adaptées aux enfants, des livres électroniques et plus encore. Ils peuvent même surfer sur le Web, mais il existe des restrictions conçues pour assurer leur sécurité. La tablette sera également livrée avec un abonnement Amazon Kids Plus d’un an. Si vous souhaitez acheter des accessoires supplémentaires à prix réduit, saisir des paquets qui incluent des écouteurs ou un clavier, offrant un appareil encore plus polyvalent pour vos enfants.

La meilleure partie? Chacun de ces appareils est livré avec une garantie sans souci de deux ans d’Amazon. Cela signifie que si l’appareil tombe en panne au cours des deux premières années, Amazon le remplacera gratuitement.