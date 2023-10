Même si le Black Friday est encore dans presque un mois, vous n’avez pas besoin d’attendre pour commencer à réaliser de grosses économies. Best Buy propose déjà des tonnes de offres de vacances anticipées sur une vaste sélection de technologies et d’appareils électroménagers, notamment des téléviseurs, des ordinateurs portables, des écouteurs, des appareils intelligents, des équipements de cuisine et bien plus encore. La vente a officiellement débuté la semaine dernière, mais n’était disponible que pour certains membres My Best. Désormais, tout le monde peut profiter de ces premières bonnes affaires.

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de ces premières offres du Black Friday, nous avons rassemblé ci-dessous certaines des meilleures offres disponibles actuellement. Et bien que ces économies soient ouvertes à tous, il convient de noter que les membres My Best Buy Plus et Total auront toujours accès à certains réductions exclusivescela vaut donc peut-être la peine de vous inscrire si vous envisagez de faire du shopping sérieux cette année.

Bien qu’il existe déjà des centaines d’offres incroyables que vous pouvez acheter dès maintenant, les économies de vacances ne font que commencer. La vente officielle du Black Friday de Best Buy se déroule du 17 au 25 novembre, et il y aura également une vente du Cyber ​​​​Monday les 26 et 27 novembre. Nous continuerons à mettre à jour cette page au fur et à mesure que les offres vont et viennent tout au long de la saison, alors assurez-vous de revenir souvent pour toutes les meilleures affaires disponibles.

LG/CNET Les téléviseurs OLED possèdent certains des meilleurs écrans que vous puissiez obtenir. Et bien que nous recommandons normalement un écran de 55 pouces ou plus pour votre espace de divertissement principal, ce modèle A2 de 48 pouces de LG est une option solide pour une chambre ou un bureau. Avec une réduction de 750 $, c'est un excellent moyen d'obtenir un écran OLED pour moins de la moitié de son prix habituel.

Roomba/CNET Le Roomba i7 Plus peut éliminer les débris sur votre sol sans que vous leviez le petit doigt. De plus, il dispose d'une base auto-vidante pour vous permettre d'oublier de passer l'aspirateur encore plus longtemps. Et vous pouvez définir un programme pour qu'il nettoie pendant que vous êtes au travail. C'est plus de 58 % de réduction en ce moment, ce qui en fait le moment idéal pour en acheter un pour votre maison.

Keurig Cette cafetière à dosettes propose quatre tailles d'infusion (6, 8, 10 et 12 onces) et vous pouvez ajuster la force de votre café en fonction de vos préférences. Il dispose également d'un réservoir d'eau amovible de 52 onces pour que vous n'ayez pas à le remplir à chaque tasse. Avec ce Keurig, vous pouvez préparer une tasse de café en moins d'une minute – et pour le moment, c'est plus de la moitié.