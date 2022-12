Les premières superbes photos satellites montrent la mégapole futuriste de 800 milliards de livres sterling The Line – alors que la véritable échelle de la métropole du désert est mise à nu

Une MÉGACITÉ prévue dans le désert d’Arabie saoudite commence à prendre forme, montrent de nouvelles images satellites.

L’échelle de la métropole de 800 milliards de livres sterling qui abritera cinq millions de personnes dans un gratte-ciel latéral de 110 miles connu sous le nom de The Line devient apparente.

Ce mage montre The Line en jaune, les points rouges mettent en évidence les creuseurs et les monticules de terre en violet Crédit : Urban on Soar/Gizmodo

La ville futuriste traversera le désert en Arabie Saoudite Crédit : AFP

Le coût final du projet est estimé à 800 milliards de dollars

La ville sera située à la frontière de l’Egypte et de la Jordanie Crédit : AFP

Un complexe massif pour les travailleurs de la construction est également visible Crédit : SOAR

La ligne se composera de deux bâtiments de 1 600 pieds de haut parallèles l’un à l’autre dans le désert saoudien et sa construction prendra 50 ans.

Les travaux sur le projet – surnommé Earth Scraper – ont commencé en octobre avec des images de drones montrant le site déjà en pleine effervescence.

De nouvelles images de Chang Guang Satellite Technology révèlent l’empreinte de 200 pieds de large de The Line creusée dans le sable, représentée en jaune sur la photo.

Ils révèlent également 425 creuseurs au travail, représentés par des points rouges, qui ont jusqu’à présent déplacé 1,7 million de mètres cubes de roche, soulignés de violet.

Une autre photo montre un immense complexe pour les ouvriers qui vont construire l’énorme projet.

La ville fantastique devrait être basée en partie sur terre et en partie dans la mer Rouge et est soutenue par le fonds d’investissement privé saoudien de 500 milliards de dollars.

La ville sera située à la frontière avec la Jordanie et l’Égypte et commencera à accueillir des résidents et des entreprises d’ici 2030, mais les constructeurs et les urbanistes disent que cela pourrait prendre environ 50 ans.

Il sera si long que les ingénieurs auront besoin d’entretoises pour tenir compte de la courbure de la Terre et il aura sa propre ligne ferroviaire à grande vitesse et sa marina.

Le complexe gargantuesque devrait s’étendre du golfe d’Aqaba à l’ouest du pays, à travers une chaîne de montagnes et dans une “aérotropole” désertique.

La structure lisse offre un temps de trajet de bout en bout d’environ 20 minutes et doit être alimentée en énergie renouvelable.

Il aura également des kilomètres de verdure et de maisons et ses propres fermes pour nourrir les plus de cinq millions d’habitants qui devraient le remplir.

Les résidents devront avoir un abonnement pour accéder à trois repas par jour.

La ligne sera revêtue de verre miroir et aura à peu près la taille de l’État américain du Massachusetts et plus grande que l’Empire State Building.

Le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman a révélé les plans de la gigantesque structure en janvier 2021 dans le but de créer la propre version du Royaume, les pyramides d’Égypte.

Mais les planificateurs s’interrogent sur le prix du projet et sur la question de savoir si les gens seraient attirés par la vie dans un espace confiné après la pandémie.

Le prince ben Salmane va de l’avant avec l’idée de cafouillage qu’il a qualifié de “révolution civilisationnelle qui donne la priorité aux humains”.

La ligne fait partie d’un programme plus large nommé NEOM qui, espère le prince, créera des milliers de nouveaux emplois et sevrera le pays de sa dépendance à l’égard du secteur pétrolier et gazier pour remplir les coffres de l’État.

Le développement de Neom a également entraîné l’expulsion forcée des tribus locales de la région, selon des rapports.

“C’est absolument un désastre et je suis déçu”, a déclaré Alya Alhwaiti, membre de la tribu Huwaitat qui est déplacée par le projet.

Son cousin, Abdulrahim al-Huwaiti, a été tué alors qu’il tentait de démolir sa maison l’année dernière. Elle vit maintenant au Royaume-Uni et a accusé les entreprises occidentales qui ont rejoint le projet de “ne pas se soucier des droits de l’homme”.

Des engins de terrassement sont en cours dans le désert d’Arabie Saoudite