Les premières spécifications et images du TCL 20 5G fuient avant l’annonce du début de 2021

TCL se prépare à lancer un autre smartphone 5G au début de l’année prochaine et nous en avons les premiers détails. Le nouveau combiné s’appellera simplement TCL 20 5G, a partagé Evan Blass. Ce sera un midranger avec un chipset Snapdragon 690, trois caméras et un grand écran.

Le panneau avant aura une diagonale de 6,67 pouces avec une résolution Full HD +. Il y aura un trou au centre pour une caméra selfie 8MP, mais le panneau est probablement un écran LCD. C’est une estimation sûre, étant donné le fait que la touche d’alimentation est censée doubler comme un scanner d’empreintes digitales, positionné sur le côté droit, juste sous les touches de volume. Il est intéressant de noter que sur le côté gauche, il y a également une clé pour un accès facile à Google Assistant.

La caméra principale est désormais orientée verticalement, au lieu d’opter pour la solution horizontale inhabituelle de la série TCL 10. La caméra principale sera de 48 MP, accompagnée d’un tireur ultra-large de 8 MP et d’une macro caméra de 2 MP. À l’intérieur, nous avons 6 Go de RAM, 128 Go ou 256 Go de stockage et une batterie de 4500 mAh.

Le téléphone devrait arriver l’année prochaine. TCL a probablement prévu de l’introduire au CES 2021, mais la conférence est annulée en raison de la situation du COVID-19 aux États-Unis, ce qui signifie que nous allons probablement assister au lancement en ligne du TCL 20 5G dans les premiers mois de 2021.

