La mise en œuvre de l’accord britannique sur le Brexit avec l’Union européenne a été «plus que cahoteuse» dans les six semaines qui ont suivi la transition hors du marché unique et de l’union douanière, a admis le négociateur en chef de Boris Johnson.

David Frost a cité la dispute sur les vaccins Covid, les perturbations du commerce avec l’Irlande du Nord, l’impasse face au refus de la Grande-Bretagne d’accorder le statut diplomatique aux représentants de l’UE et ce qu’il a décrit comme des problèmes frontaliers «épineux» concernant les crustacés, car il a admis que Londres et Bruxelles avaient échoué pour parvenir à la «coopération amicale entre souverains égaux» que le Royaume-Uni prétendait rechercher dans les négociations de divorce.

Témoignant de la commission européenne de la Chambre des Lords, Lord Frost – désormais représentant politique de M. Johnson pour le Brexit – a confirmé que le Parlement européen devait désormais demander une prolongation du délai de deux mois pour que les députés européens ratifient l’accord de commerce et de coopération (ACT) , amenant potentiellement l’adoption formelle de l’accord par l’UE à Pâques ou au-delà.

Et il s’est plaint que le chef de la mission britannique à Bruxelles se soit vu refuser des contacts au niveau politique dans ce qu’un comité membre a décrit comme des représailles «tit-for-tat» après que Londres ait refusé d’accorder le statut diplomatique aux représentants de l’UE.

Mais le ministre du Cabinet, Michael Gove, a tenté de minimiser l’importance de la série de rangs et de revers qui ont suivi la fin de la période de transition le 1er janvier, comparant les difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises à la suite du Brexit aux turbulences au décollage avant un vol en douceur.

M. Gove a insisté sur le fait qu’il ne voulait pas «faire caca» les plaintes des entreprises d’Irlande du Nord confrontées à une bureaucratie supplémentaire en raison de l’accord commercial de Boris Johnson avec l’UE, mais a déclaré qu’il pensait que les problèmes pourraient être résolus par des changements sur le terrain, plutôt que de déchirer le Protocole d’Irlande du Nord comme le DUP l’a exigé.

Ses commentaires sont intervenus au milieu des informations selon lesquelles Bruxelles n’offrirait qu’une prolongation de trois ou six mois des «délais de grâce» pour faciliter les chaînes d’approvisionnement des supermarchés et les livraisons de colis en Irlande du Nord, plutôt que le délai plus long jusqu’en janvier 2023 qu’il a demandé.

Lord Frost a déclaré au comité: «Nous avons dit ad nauseum l’année dernière pendant les négociations que nous voulions une« coopération amicale entre souverains égaux »comme vision de l’avenir. Et c’est toujours ce que nous voulons.

«Je ne pense pas que ce soit tout à fait l’expérience des dernières semaines, si nous sommes honnêtes à ce sujet.

«Je pense que l’UE s’adapte encore quelque peu – comme nous l’avions cru – à l’existence d’un acteur véritablement indépendant dans son quartier.»

Énumérant des lignes sur les vaccins, l’Irlande du Nord, les barrières commerciales et le statut diplomatique, il a déclaré à ses pairs: «Aucune de ces choses n’est dramatique en soi, même si certaines ont été très, très graves.

«Je pense que cela a été plus que cahoteux, pour être honnête, au cours des six dernières semaines. Je pense que cela a posé problème.

«J’espère que nous allons surmonter ça. Cela nécessitera probablement un esprit différent de la part de l’UE, mais je suis sûr que nous allons voir cela et voir une partie de cela s’atténuer à mesure que nous progressons.

M. Gove a déclaré à la commission que les conditions de «graves difficultés économiques ou sociétales» requises pour que le Royaume-Uni déclenche l’article 16 du protocole d’Irlande du Nord étaient déjà en place, permettant à M. Johnson d’utiliser le mécanisme pour passer outre certaines dispositions de l’accord.

Mais avant les discussions avec le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, jeudi à Londres, il a insisté sur le fait que les deux parties veulent «procéder de manière pragmatique et constructive».

«Nous savons tous que lorsqu’un avion décolle, c’est le moment où vous obtenez parfois ce niveau accru de turbulence», a-t-il déclaré. «Mais finalement vous atteignez une altitude de croisière et l’équipage vous dit d’enlever votre ceinture de sécurité et de déguster un gin tonic et des cacahuètes.

«Nous ne sommes pas encore au stade du gin tonic et des cacahuètes, mais je suis convaincu que nous le serons.

Confronté à l’expérience d’un opérateur ferroviaire patrimonial à Downpatrick qui n’a pas pu trouver un coursier prêt à expédier des articles du continent britannique sans paperasse onéreuse, M. Gove a comparé la situation à son expérience de chauffeurs de taxi à Londres qui ont refusé d’accepter les billets écossais.

Il a déclaré qu’il voulait «briser les mythes» sur les difficultés créées par les nouveaux documents douaniers requis pour le commerce à travers la mer d’Irlande selon les termes de l’accord de M. Johnson.

« La vérité est qu’il y a des entreprises qui, en matière de commerce – à la fois avec l’UE et également avec l’expédition de marchandises vers l’Irlande du Nord – prennent un peu de temps pour s’adapter à la nouvelle normalité », at-il m’a dit.