Les premières routes ont eu un grand impact sur l’histoire de la région du comté de Kendall – Shaw Local

En 1845, les électeurs du comté de Kendall ont décidé de déplacer le siège du comté de Yorkville à Oswego. C’était un changement important (si finalement temporaire) pour les résidents du comté. En même temps, c’est un changement jamais suffisamment étudié par les historiens locaux.

Le comté de Kendall a été créé par l’Assemblée générale de l’Illinois en février 1841, prenant six cantons du comté de La Salle (Fox, Kendall, NaAuSay, Seward, Big Grove et Lisbonne) et trois cantons (Little Rock, Bristol et Oswego) du comté de Kane. Une commission de trois hommes nommés par l’Assemblée générale a fixé le siège du comté à Yorkville, la colonie la plus centrale dans les limites du nouveau comté.

Yorkville avait un sens géographique, mais avec le temps, cela n’avait apparemment plus autant de sens économique. Yorkville, située sur la rive sud de la rivière Fox, n’était pas à un gué majeur. Aucune route principale ne traversait la rivière à cet endroit. En fait, son village jumeau, Bristol, juste de l’autre côté de la rivière sur la rive nord, était une colonie plus importante à cette époque.

Bristol était située sur une route principale, allant d’Ottawa au nord le long de la rive ouest de la rivière jusqu’à Oswego. Là, il a traversé la rive est avant de se diriger plus au nord vers la colonie croissante appelée Genève, ou LaFox, selon la personne à qui vous avez parlé. Bristol avait également un bureau de poste, ce que Yorkville n’avait pas. Bien que le Post Office Act de 1814 exigeait que tous les nouveaux sièges du comté reçoivent des bureaux de poste, Yorkville n’avait toujours pas de livraison de courrier quatre ans après la création du comté de Kendall, probablement en raison de l’isolement relatif de la ville par rapport au principal réseau routier et à la petite population de la région. La branche ouest de l’artère de Chicago à Ottawa passait à près d’un mille au sud de Yorkville, et la branche principale de la route (le High Prairie Trail) se trouvait à près de 10 milles au sud-est à travers la prairie.

Ainsi, alors qu’elle était située au centre du comté (un atout majeur à l’ère des longs déplacements à pied, en charrette tirée par des chevaux ou à cheval), Yorkville n’était pas du tout pratique pour les avocats, juges et autres qui devaient parcourir le circuit judiciaire depuis d’autres sièges de comté.

C’est peut-être pour cette raison que certains habitants du comté ont commencé à travailler pour que le siège du comté soit déplacé si peu de temps après la création du comté. Lors de ce référendum de 1845, Oswego a reçu la majorité des voix en tant que nouveau siège du comté. Plus tard, des habitants mécontents du sud et de l’ouest du comté ont grommelé que les responsables d’Oswego aient importé des Irlandais du comté de Kane pour voter pour Oswego lors du référendum – et leur ont offert du whisky gratuit en retour. Comme tant de récits historiques, il n’y a aucune preuve réelle que c’est ce qui s’est passé, mais il y a sans aucun doute une part de vérité dans les accusations.

Les qualifications d’Oswego étaient très probablement basées sur l’emplacement de la ville sur trois routes principales. Étant donné que le commerce du nord de l’Illinois se déplaçait par la route pendant ces années, les liaisons routières avec d’autres régions étaient probablement des considérations importantes au moment de choisir un nouveau siège de comté. La route est-ouest de Joliet à Dixon, qui s’étendait finalement jusqu’à Galena, traversait la rivière à Oswego. La branche ouest de l’artère Chicago-Ottawa passait par Oswego. Et, enfin, le Fox River Trail d’Ottawa nord à Genève a également traversé la rivière à Oswego. Cela signifiait qu’Oswego avait des liens plus ou moins directs avec Chicago, Naperville, Aurora, Ottawa, Joliet et Galena, ainsi que des points intermédiaires, à une date très précoce. Aucune autre communauté de la Fox Valley ne s’est vantée d’avoir autant de liaisons routières directes avec d’autres grands centres économiques régionaux.

Dans les années 1830 et 1840, liaisons routières signifiaient aussi service postal puisque le courrier était acheminé par diligence. En plus du courrier, les passagers étaient transportés par les mêmes autocars qui livraient les lettres, les journaux et les périodiques.

Oswego a obtenu un bureau de poste en 1837. Bristol (nous parlons toujours du côté nord de Yorkville moderne) a obtenu son bureau de poste deux ans plus tard en juillet 1839. D’autres premiers bureaux de poste ont été établis à Holderman’s Grove en 1834 (déménagé à Lisbonne à l’automne 1836), Little Rock en mars 1837, Newark en août 1837 et Penfield (situé sur l’actuel chemin River près de l’embouchure de Rob Roy Creek) en 1839. Toutes ces communautés se trouvaient sur le principal réseau routier de la région.

L’extension des lignes ferroviaires à l’ouest de Chicago au début des années 1850 a changé tous les calculs de transport précédents. Le courrier pourrait être transporté plus rapidement, de manière plus fiable et beaucoup moins cher par le train (les frais d’affranchissement en première classe ont chuté de 80%). Avec le chemin de fer traversant la rivière Fox à Aurora, les anciennes routes d’étape ont été progressivement remplacées à mesure que les nouvelles lignes ferroviaires poussaient vers l’ouest. En conséquence, les toutes nouvelles communautés de Plano et Bristol Station (aujourd’hui Bristol) ont reçu des bureaux de poste en 1853 et 1854, respectivement. Et en 1859, les électeurs du comté de Kendall ont décidé de déplacer le siège du comté à Yorkville. C’était probablement le signal le plus important que le réseau routier auparavant vital avait perdu de son importance. Dans les nouveaux calculs, Oswego et Yorkville étaient presque équidistants de la voie ferrée allant de Chicago ouest à Galesburg. Et cela signifiait qu’il n’y avait aucune raison réelle de forcer tout le monde dans le comté à se rendre dans son coin nord-est pour faire ses affaires officielles. En juin 1864, le siège du comté a été physiquement déplacé à Yorkville depuis Oswego. En prévision, le comté a construit un nouveau palais de justice sur la falaise surplombant la rivière, et Yorkville a finalement obtenu son premier bureau de poste en avril précédent.

Nous pensons souvent que les problèmes de transport sont nouveaux à notre époque. Cependant, quand vous le regardez, il devient clair que la carte moderne du Midwest a été littéralement dessinée par la disponibilité des transports. Les communautés ayant un accès adéquat se sont développées ; ceux qui n’en avaient pas. C’est une leçon à laquelle il faut encore prêter attention.

