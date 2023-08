Les premières réactions font l’éloge de l’adaptation de Netflix

La semaine prochaine, l’adaptation live-action de Une pièce met enfin les voiles, et il ne serait pas faux de dire qu’il a beaucoup à faire. La série shonen d’Eiichiro Oda a gagné en popularité (et longueur) au fil des ans, et cette série fait suite à un film de cinéma récent et à des événements importants survenus dans sa série animée. Sans oublier que le bilan de remakes live-action a été… pas terriblement génial, même en ignorant celui de Netflix propre contribution à cette tendance.

Mais avant la sortie de l’émission la semaine prochaine, les impressions sur les réseaux sociaux pour Une pièce J’ai frappé, et ça a l’air d’être plutôt bien. Ceux qui l’ont vu ont été agréablement surpris de le trouver agréable, particulièrement ceux dont l’expérience avec la série est minime ou totalement inexistante. Son casting et son dévouement au matériel source ont été présentés comme des points forts, ce qui est tout aussi bien étant donné les efforts déployés par Netflix pour les vendre. la vraie affaire que les téléspectateurs voudront voir occuper le rôle pendant plusieurs saisons. Comme vous pouvez le voir dans les tweets ci-dessous, cela ressemble à la série que les fans de longue date pourraient espérer, et sera également faire son travail en accueillant les nouveaux arrivants.

Ce tour d’horizon, qui comprend des réactions sur les grands projets du studio, a été publié au cours de l’édition 2023 Grèves WGA et SAG-AFTRA. Sans le travail des écrivains et des acteurs actuellement en grève, les films et la télévision célébrés ici par les fans n’existeraient pas.

Une pièce la première saison arrive sur Netflix ce jeudi 31 août.

