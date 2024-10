Les premières réactions au film Wicked ont uni les critiques

Cinéphiles, préparez-vous. Ce mois de novembre promet d’être l’un des mois les plus compétitifs au multiplex depuis l’été, avec une poignée de films événementiels à gros prix bénéficiant de sorties ultra-larges à l’approche des vacances de Thanksgiving. Quant à savoir si ces films valent votre attention, nous avons déjà entendu des réactions enthousiastes à « Gladiator II » de Ridley Scott et avons été dûment avertis que « Here » de Robert Zemeckis n’en est pas là (pour en savoir plus, lisez Critique de Chris Evangelista sur le drame expérimental à caméra unique pour /Film). Nous devrions également recevoir des réactions sur les réseaux sociaux à propos de « Red One » et « Moana 2 » d’un jour à l’autre, mais aujourd’hui c’est le jour « Wicked » sur Twitter.

Avant de vérifier les tweets, gardez à l’esprit que l’adaptation par John M. Chu du riff musical bien-aimé et de longue date de Broadway sur « Le Magicien d’Oz » a été vue, sans l’avoir vue, avec un énorme scepticisme en raison de sa durée de 160 minutes. . Étant donné que le premier film « Wicked » de Chu ne représente que la moitié de l’histoire (avec « Wicked Part Two » qui devrait sortir suivant novembre), les fans de la série se demandent à quel point elle va ressembler à la version scénique, qui dure 165 minutes au total. Cela semble un peu gonflé, non ?

Espérons que Chu et le duo de scénaristes Winnie Holzman et Dana Fox ne se sont pas trop étendus en approfondissant la relation entre Elphaba Thropp (Cynthia Erivo) et Galinda Upland (Ariana Grande). Alors, qu’ont pensé les gens qui ont eu la chance d’avoir un premier aperçu de « Wicked » ?