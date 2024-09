Les premières réactions à Agatha de Marvel disent la même chose

Appelez cela l’heure des sorcières pour les studios Marvel. La première incursion de Kevin Feige dans le streaming Disney+ s’est extrêmement bien passée avec « WandaVision », la série dérivée de 2021 qui se déroule après « Avengers : Infinity War » et « Avengers : Endgame » et qui suit la puissante Sorcière Rouge (Elizabeth Olsen) alors qu’elle lutte pour accepter la perte de son bien-aimé Vision (Paul Bettany). L’un des principaux moments forts de la scène n’était autre que la voisine espiègle devenue antagoniste de Kathryn Hahn, Agatha Harkness, une sorcière rivale dotée d’un sérieux talent pour gaslighting, girlbossing, et, eh bien, vous connaissez le reste. Après que cette chanson incroyablement entraînante soit devenue virale (et ait même valu à Marvel un Emmy), il était quasiment certain que le studio se précipiterait pour en profiter et ramener Agatha sur le petit écran pour de nouvelles aventures magiques. Il a fallu trois ans, mais nous ne sommes enfin plus qu’à quelques jours de la première de « Agatha All Along ».

Ces dernières semaines de l’été et le début de l’automne (alias la saison des fantômes) ont apporté la bande-annonce finale de la série à venir et, plus pertinent pour nos objectifs ici, les premières réactions à plusieurs épisodes de « Agatha All Along », grâce à une première hollywoodienne animée avec de nombreuses stars présentes hier soir. Bien qu’il ne s’agisse que d’une poignée de messages sur les réseaux sociaux, le consensus critique semble déjà prendre forme. Marvel n’est cependant plus le monolithe à toute épreuve qu’il était autrefois, ce qui ne garantit pas que le public adoptera automatiquement la prochaine grande nouveauté. Dans ce cas, le premier mot est en général positif… avec quelques réserves. Lisez la suite pour les découvrir !