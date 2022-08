Les premières plongées dans une mine mexicaine effondrée ont échoué

MEXICO CITY – Les premières tentatives des plongeurs de sauvetage pour atteindre 10 mineurs piégés dans une mine de charbon inondée depuis la semaine dernière ont été stoppées par des puits remplis de débris et une mauvaise visibilité, ont annoncé jeudi les autorités mexicaines.

Ils ont fait quatre tentatives mercredi et ont réussi à enlever plus d’une douzaine de morceaux de bois et quelque 15 mètres de tuyau, mais n’ont pas pu aller loin.