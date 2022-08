Les premières plongées dans une mine mexicaine effondrée ont échoué

MEXICO CITY (AP) – Les premières tentatives de plongeurs de sauvetage pour atteindre 10 mineurs piégés dans une mine de charbon inondée depuis la semaine dernière ont été stoppées par des puits remplis de débris et une mauvaise visibilité, ont annoncé jeudi les autorités mexicaines.

Ils ont fait quatre tentatives mercredi et ont réussi à enlever plus d’une douzaine de morceaux de bois et quelque 15 mètres de tuyau, mais n’ont pas pu aller loin.

“Ils ont découvert qu’ils n’avaient pas d’espace pour avancer”, a déclaré le secrétaire à la Défense, Luis Cresencio Sandoval. “Avec les lumières qu’ils transportent, ils n’ont pas la visibilité dont ils ont besoin pour identifier ce qu’ils trouvent.”

Le 3 août, 15 mineurs se trouvaient à l’intérieur de la mine de charbon de Sabinas, Coahuila, à environ 70 miles au sud-ouest d’Eagle Pass, Texas. Les autorités pensent que les mineurs ont percé un mur contenant une autre zone inondée. Cinq mineurs ont réussi à s’échapper avec des blessures, mais il n’y a eu aucun contact avec les 10 autres.

Pendant une grande partie de la semaine dernière, les autorités ont utilisé des dizaines de pompes pour tenter d’abaisser le niveau d’eau à l’intérieur des puits de mine inondés. Les plongées de mercredi étaient la première tentative d’entrer dans la mine.

Le gouverneur de Coahuila, Miguel Riquelme, a déclaré via Twitter mercredi que le pompage reprendrait avant que d’autres tentatives ne soient faites pour entrer.

En juin et juillet 2021, des effondrements dans deux mines de Coahuila ont coûté la vie à neuf mineurs.

Le pire accident minier du Mexique s’est également produit à Coahuila le 19 février 2006, lorsqu’une explosion a ravagé la mine Pasta de Conchos alors que 73 mineurs se trouvaient à l’intérieur. Huit ont été secourus avec des blessures, dont des brûlures graves. Les autres sont morts et seuls deux de leurs corps ont été retrouvés.

L’administration de López Obrador a promis il y a deux ans de récupérer les 63 corps restants, une entreprise hautement technique qui n’a toujours pas commencé.

