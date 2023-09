Les premières places de stationnement accessibles uniquement à Los Angeles suscitent des frictions

Les nouvelles places de stationnement inclinées accessibles uniquement sur Ventura Boulevard à Woodland Hills ont leurs ennemis et leurs champions. Ils ont également une courbe d’apprentissage, comme l’a montré une récente visite.

À la fin de la semaine dernière, plusieurs clients qui fréquentent les magasins principalement familiaux du tronçon de Ventura ont eu du mal à s’adapter. Certains ont arrêté la circulation alors qu’ils tentaient de faire marche arrière. D’autres ont fait plusieurs fois le tour du pâté de maisons avant de tenter de se garer.

Glenn Hayden, les sourcils froncés, conduisait vers l’est le long de l’artère en route vers le Business Machines Center de Woodland Hills pour déposer une machine à écrire en réparation.

L’avocat de 85 ans est resté au ralenti pendant 10 secondes dans la circulation à l’extérieur du magasin alors que ses yeux rebondissaient entre son rétroviseur et les fentes devant lui. Finalement, il a traversé quatre places de stationnement vacantes avec sa Lexus ES 390 2007 avant de tourner à 90 degrés et de faire marche arrière pour se trouver une place.

« Je suis juste heureux qu’il n’y ait pas d’autres voitures dans les environs », a-t-il déclaré.

À côté des lignes angulaires fraîchement peintes se trouvent des panneaux de stationnement informant les conducteurs qu’ils doivent reculer à ces endroits.

À un pâté de maisons du Business Machines Center, la propriétaire du salon Tara Barkley, 33 ans, s’est dite satisfaite des nouveaux espaces. Elle pouvait désormais se garer en face de son magasin, Mane Idol.

Le passage au stationnement en diagonale inversée — le premier type de stationnement de ce type dans la ville de Los Angeles, selon le conseiller Bob Blumenfield, a créé plusieurs nouveaux emplacements pour les clients. Ce vendredi-là, il y avait six clients et cinq employés dans son studio de 3 000 pieds carrés, qui offre un terrain arrière avec cinq emplacements.

« C’est une excellente idée car cela ouvre des places précieuses à tout le monde », a déclaré le natif de Woodland Hills. « Le problème, c’est l’inversion, je suppose ; c’est logique pour la sécurité, mais nous avons eu notre part de clients qui se sont plaints.

La question est source de division, avec des opinions partagées entre les clients, les propriétaires de magasins et les défenseurs de la communauté depuis l’installation des spots inclinés vers l’arrière le 14 août le long d’un tronçon d’un demi-mile du boulevard Ventura – le couloir principal de Woodlands Hills.

Steve Dozier, directeur de Wheel World à Woodland Hills, se tient au bord d’un nouvel espace de stationnement qui, selon lui, rend difficile l’entrée des voitures dans son magasin de vélos de Ventura Boulevard. (Mel Melcon / Los Angeles Times)

Certains propriétaires d’entreprise sont ravis d’accueillir davantage de stationnement, tandis que d’autres affirment que les clients ont exprimé leur frustration et menacé de confier leur activité à un autre endroit.

Les nouveaux spots en diagonale se trouvent du côté nord du boulevard Ventura, entre les avenues Ponce et Fallbrook. Du côté sud, les nouveaux espaces se situent entre l’avenue Royer et la rue Rigoletto et Fallbrook et Ponce. Les parcomètres retirés pour la rénovation sont en cours de réinstallation.

Le propriétaire de la librairie, David Kaye, dit avoir été témoin d’un flot constant de folies ces dernières semaines en regardant à travers les stores vénitiens marron devant sa boutique.

« Il y avait une fille qui avait l’air si confuse et elle a fait le tour du pâté de maisons environ six fois avant de s’arrêter et de partir », a déclaré Kaye. « . »

Il dit qu’il a de la chance car la plupart de ses clients appellent à l’avance pour prendre rendez-vous et savent se garer dans l’arrière-boutique de son magasin.

Kaye a déclaré qu’il était au courant des changements survenus sur Ventura Boulevard puisqu’il est « actif » dans la politique de la ville, mais il pensait que de nombreux autres propriétaires de magasins ne l’étaient pas.

« Pour la plupart, dit-il, ce changement a été une surprise. »

Une demi-douzaine de propriétaires et de gérants d’entreprises le long de Ventura Boulevard ont déclaré au Times qu’ils étaient aveuglés par le changement.

« Le plus gros problème est que les gens ne sont pas informés et ont l’impression qu’ils auraient dû être prévenus », a déclaré Barkley. « Je me souviens avoir reçu quelque chose par courrier concernant le repavage, mais rien concernant les changements de stationnement. »

L’évolution vers le stationnement en diagonale inversée n’est cependant pas récente.

Scott Silverstein, ancien membre de longue date du conseil de quartier du Woodland Hills Warner Center, a déclaré que les graines de l’idée avaient été plantées en 2015.

Il a traversé la route longue de 0,6 mile de Lancaster Quartier « Le BLVD » , qui est bordée de magasins, de musées, de restaurants, d’un bowling et d’un parking en diagonale, bien que dans ce cas non inverse.

« C’était magnifique et il y avait des tonnes de places de stationnement », a déclaré Silverstein. « C’était à bien des égards ce que beaucoup d’entre nous souhaitaient pour Ventura Boulevard, pas seulement le stationnement, mais la revitalisation du quartier. »

Silverstein a rencontré Dennis DiBiase, résident de longue date de Woodland Hills, alors vice-président du conseil de quartier et architecte. Les deux hommes ont élaboré un plan prévoyant un stationnement en diagonale inversée et une rénovation de la zone.

Ce type de stationnement, selon les deux hommes, permet d’avoir des pistes cyclables plus sûres puisque les conducteurs n’ouvrent pas leurs portes sur le chemin des cyclistes. Les conducteurs ne sortent pas non plus de leur voiture dans la circulation, comme c’est le cas lorsqu’ils se garent en ligne droite, alors qu’il est « beaucoup plus facile » de s’engager dans la circulation, a déclaré DiBiase.

Le duo a présenté son idée lors de la réunion du conseil de quartier d’avril 2015, DiBiase introduisant le sujet dans un bulletin d’information imprimé envoyé aux entreprises et publié sous forme numérique. ce mois de juillet.

DiBiase et Silverstein ont présenté leur proposition à Bob Blumenfield, membre du conseil municipal de Los Angeles, qui représente Woodland Hills et certaines parties de la vallée de San Fernando.

Un panneau sur Ventura Boulevard à Woodland Hills alerte les conducteurs des nouvelles règles de stationnement. (Mel Melcon / Los Angeles Times)

Initialement, Blumenfield a hésité à ce projet avant d’organiser un rassemblement communautaire en novembre 2016.

En deux mois, le conseiller municipal, le conseil de quartier et d’autres groupes se sont impliqués dans des ateliers, dont trois en 2017. Un rapport de phase I a été publié en 2018, appelant à augmenter les 97 places de stationnement parallèles sur le boulevard Ventura à 121 places principalement à angle inversé.

Blumenfield obtenu 1,5 million de dollars via un vote du conseil municipal pour la première phase du projet en avril 2021, cinq ans après le début d’un processus de réunions et de planification. Le changement de stationnement est la première étape d’un projet de revitalisation en deux parties connu sous le nom de Réinventez le plan du boulevard Ventura.

L’objectif est de « créer une petite rue principale pour Woodland Hills » le long du boulevard Ventura, à l’image de projets similaires réalisés par les villes voisines de Sherman Oaks et Tarzana, selon Blumenfield. En plus du stationnement, des arbres seront plantés et un aménagement paysager sera ajouté, avec des passages pour piétons améliorés comprenant des extensions de bordure, des feux clignotants et de nouvelles lignes peintes aux principales intersections.

Blumenfield a déclaré qu’il ne comprenait pas les critiques concernant le manque de participation de la communauté.

Le conseiller municipal a déclaré qu’il avait mené une sensibilisation commerciale « porte-à-porte » en 2019 sur les changements à venir pour solliciter des suggestions, organisé une balade à vélo communautaire cette année-là pour faire connaître le plan et qu’en 2021 et 2022, il avait organisé une série de villes virtuelles. salles. Il a également envoyé des lettres aux propriétaires d’entreprises pendant trois années consécutives, la dernière étant arrivée dans les boîtes aux lettres en juillet.

« Il y a eu un processus d’engagement très solide pour ce projet », a déclaré Blumenfield, « probablement plus que ce que la plupart des projets reçoivent. »

Steve Dozier, qui dirige Wheel World à Woodland Hills depuis plus de 30 ans, a déclaré qu’il attendait toujours d’être informé.

« Personne n’est venu dans ce magasin pour me parler de changements », a déclaré Dozier, 67 ans. « Parce que s’ils l’avaient fait, je leur aurais dit à quel point cela a créé un énorme casse-tête. »

Dozier a déclaré que l’élimination d’une voie de virage centrale le long du boulevard Ventura avait empêché lui et ses employés de se diriger vers l’ouest sur l’artère.

« Maintenant, nous devons sortir à droite », a déclaré Dozier, « et faire ce grand demi-tour sur 400 mètres sans raison. »

Dozier et son employé Noah Barbush, 21 ans, ont déclaré qu’ils soupçonnaient que les affaires avaient ralenti à cause du changement.

« Il est beaucoup plus difficile de tourner dans notre parking maintenant sans une voie de virage », a déclaré Barbush, « et parce que le [parking] les spots sont désormais très proches de l’entrée.

Ray Wargnier, propriétaire du Business Machines Center, a déclaré que, même s’il y avait toujours eu des problèmes de stationnement le long du boulevard Ventura, il pensait que les dernières semaines avaient été marquées par plus d’accidents évités de justesse que d’habitude.

« J’ai vu des accidents avec [the previous] stationnement avant », a déclaré Wargnier, dont l’entreprise est située sur le boulevard Ventura depuis sept ans. « Ce qui est nouveau, c’est que tu vois des gens [driving across] des doubles lignes jaunes pour essayer d’accéder aux commerces de l’autre côté, ce qui est vraiment dangereux.

Wargnier, qui a reçu une lettre de Blumenfield en juillet, a déclaré qu’il n’avait pas encore perdu d’affaires mais qu’il ne manquait pas de plaintes de clients.

« Certains d’entre eux arrivent tête première parce qu’ils ne comprennent pas ce qui se passe », a-t-il déclaré. « D’autres ont dit que cela rendait leurs déplacements plus difficiles. »

Silverstein s’est dit « déçu » d’entendre parler des difficultés de stationnement.

« Si vous essayez plusieurs fois, cela deviendra naturel », a-t-il déclaré. « Je ne veux pas être méchant, mais si vous ne pouvez pas faire marche arrière avec une voiture entre quelques lignes, vous ne devriez peut-être pas conduire. »

DiBiase affirme que le conseil de quartier a une attitude attentiste, même si la préférence serait de conserver le stationnement en diagonale inversée.

« Les lignes sont faites de peinture et non de béton, et nous allons essayer cela pendant un moment et voir si cela fonctionne », a déclaré DiBaise. « Si cela ne fonctionne pas, nous pouvons toujours revenir en arrière, mais je crois vraiment que cela fonctionnera. »