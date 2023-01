Les premières photos du prince Harry après l’extrait du livre sur les fuites de l’attaque de William – Hollywood Life Un site d’actualité internationale

Voir la galerie





Crédit d’image : MEGA

La pluie ne s’arrêtera pas PrinceHarry ! Le prince, 38 ans, a été vu en train de prendre son et de Meghan Markle chien Pula pour jouer lors d’une averse en Californie le mercredi 4 janvier. Harry a été vu emmitouflé sur les nouvelles photos, que vous pouvez voir ici, via Courrier quotidien. Les clichés de Harry et Pula étaient les premières photos du duc de Sussex publiées après un extrait de ses prochains mémoires De rechange a été détaillé par Le gardien.

Harry a été vu emmitouflé après une averse avec le labrador en Californie. Il avait un imperméable noir et des sueurs, car il a été vu en train de sortir Pula de la voiture. Il portait également une grande paire de bottes de pluie vert olive et un bonnet gris. Il a également porté un jouet pour l’aider à jouer avec le chiot ! Malgré le mauvais temps, le chien de Harry semblait vraiment apprécier une journée hors de la maison.

Les photos ont été prises des heures avant l’extrait, qui détaille une prétendue bagarre devenue physique entre Harry et son frère Prince William, a été signalé. Harry a déclaré que son frère, 40 ans, s’était disputé avec lui à propos de Meghan, 41 ans, lors d’une réunion à Nottingham Cottage. Harry a affirmé que le prince de Galles avait qualifié sa femme de “grossière” et “abrasive”, avant de prétendre que William était devenu physique. “Tout s’est passé si vite. Donc très rapide. Il m’a attrapé par le col, déchirant mon collier et … m’a jeté au sol », écrit-il dans le livre. « J’ai atterri sur la gamelle du chien, qui s’est fissurée sous mon dos, les morceaux me coupant. Je suis resté là un moment, hébété, puis je me suis levé et lui ai dit de sortir.

L’extrait a été publié près de deux semaines après le documentaire explosif de Netflix Harry et Meghan a été libéré. Au cours de la docu-série, qui est devenue le documentaire le plus regardé sur Netflix (par CNN), Harry a détaillé une dispute similaire dans laquelle il s’était engagé avec William. Il a dit qu’il s’était rendu à Sandringham House en janvier 2020 pour discuter de son rôle et de celui de Meghan dans la famille royale avec William, alors-Prince Charles, et Reine Elizabeth, mais il a dit que c’était moche. “C’était terrifiant de voir mon frère crier et me crier dessus, et mon père a dit des choses qui n’étaient tout simplement pas vraies et ma grand-mère, vous savez, s’est assise tranquillement et a en quelque sorte tout compris”, a-t-il déclaré.

Bien qu’il ait parlé des problèmes passés qu’il a eus avec sa famille, Harry a révélé qu’il espérait se réconcilier dans un aperçu d’une prochaine interview avec ITV. Tom Bradby. « Je voudrais récupérer mon père. J’aimerais que mon frère revienne », a-t-il déclaré.

Les mémoires d’Harry De rechange sera publié le mardi 10 janvier via Penguin Random House.

