Les premières photos d’Hilaria Baldwin après qu’Alec ait été inculpé pour le tournage de “Rust” Mopays.com

Crédit d'image : Méga

Hilaria Baldwin a été vue pour la deuxième fois en un jour après son mari Alec Baldwin a été inculpée d’homicide involontaire le jeudi 19 janvier. L’instructrice de yoga, 39 ans, est apparue complètement sans expression lorsqu’elle est arrivée dans son somptueux appartement de New York aux côtés de plusieurs de ses enfants avec l’acteur. Elle portait un sweat à capuche marron avec le mot “Human” dessus, des leggings noirs brillants et des pantoufles noires lorsqu’elle est entrée dans le bâtiment, quelques heures seulement après l’annonce qu’Alec fera face à des accusations dans la mort du directeur de la photographie en octobre 2021 Halyna Hutchins sur le tournage du film d’Alec Rouiller.

La mère de sept enfants a été vue plus tôt dans la journée, déposant ses enfants à l’école dans les heures qui ont précédé l’annonce de la décision. La nouvelle est en effet sombre, car Alec risquerait une peine de prison s’il est reconnu coupable des deux chefs d’homicide involontaire. Set armurier Hannah Gutierrez-Reed a été accusé de la même manière dans l’incident choquant, qui a également blessé le réalisateur Joel Souza au Bonanza Creek Ranch au Nouveau-Mexique.

La femme du célèbre 30 Rocher l’acteur a été un soutien pour lui depuis l’incident dévastateur. Après l’interview d’Alec en décembre 2021 avec Georges Stephanopoulos, Hilaria s’est rendue sur Instagram pour rendre hommage à son mari assiégé. « ‘Je suis là, je t’aime et je prendrai soin de toi.’ Ce sont les seuls mots qui me sont venus quand nous avons appris qu’Halyna était décédée. Je me souviens avoir répété cette phrase encore et encore », a-t-elle écrit à côté d’une photo du jour de leur mariage en 2012. «La perte horrible, la torture de sa famille et vous, mon mari, avez en quelque sorte mis dans ce cauchemar impensable. Ce moment, gravé dans ma mémoire, des photographes t’entourant, au téléphone avec moi, documentant ton agonie. Je ne pouvais pas être près de toi pour te serrer dans mes bras, notre connexion par téléphone, un visuel pour que le monde entier puisse le voir.

Elle a poursuivi, en partie, en assurant le Jus de coléoptère acteur qu’elle serait là pour lui, quel que soit le résultat. “Mon Alec, je suis ici pour guérir toutes vos douleurs que je peux”, a-t-elle écrit. “Je ne vais nulle part. En avant pour être Alec et Hilaria, désordonnés, émotions fortes, mais beaucoup, beaucoup d’amour, jusqu’à la toute fin.

Le 26 septembre, Alec s’est rendu sur son propre compte Instagram pour écrire que sa famille l’avait “gardé en vie”. “Mon cœur a été brisé mille fois l’année dernière”, a-t-il écrit. « Et les choses dans ma vie ne seront peut-être plus jamais les mêmes. Beaucoup de changements à venir. Mais ma famille m’a maintenu en vie. Ils sont ma raison de vivre. Et @hilariabaldwin aussi.

