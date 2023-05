Les premières photos de Taylor Swift et Matt Healy ensemble à Nashville Place – Hollywood Life

Voir la galerie







Taylor Swift33, et Matty Healey, 34 ans, auraient été vus sur leurs premières photos ensemble. Le Amoureux la chanteuse était dans un SUV noir avec chauffeur dans les images granuleuses prises aux premières heures du dimanche 7 mai alors qu’elle arrivait à son appartement de Nashville avec une deuxième personne à côté d’elle – qui serait la Le 1975‘s chanteur et guitariste, mais il était difficile de dire avec certitude dans les images publiées par le Courrier quotidien. Le point de vente rapporte que les images ont été prises vers 12 h 30 HNE après sa deuxième Visite des époques montrer.

Matt était présent pour les spectacles à guichets fermés, pas seulement un, mais les deux soirs jusqu’à présent. Il a été aperçu en train d’assister attentivement à l’émission de 44 chansons du vendredi 5 mai, qui dure un peu plus de trois heures et comprend de la musique de son adolescence. Parlez maintenant (son prochain réenregistrement) jusqu’à ses albums pandémiques Folklore et Toujours et travaux récents Minuits. Pour la première nuit, il a été aperçu debout parmi la foule mais derrière une porte alors qu’il arborait une chemise à carreaux bleue ouverte.

L’amie de longue date de Taylor est revenue pour la deuxième nuit du samedi 6 mai, cette fois avec des membres proches de son «escouade de filles», y compris des mannequins Gigi Hadid28 ans et ami proche Lily Aldridge37. À un moment donné, Gigi a mis ses mains sur ses épaules de manière ludique alors qu’il tenait sa main sur son cœur pendant que Taylor chantait son hit de 2019 « Lover », sur l’ex-petit ami de près de sept ans, Joe Alwyn32. Des rapports ont révélé que Taylor et Joe se sont séparés en avril – environ un mois après le début de sa tournée à guichets fermés – et que la rupture n’était «pas dramatique» et a eu lieu plus tôt au printemps.

Vibrant de mauvais sang tout en se tenant à côté de Gigi Hadid qui est littéralement dans le clip vidéo, il vit sa meilleure vie en ce moment pic.twitter.com/ScxcHqkuod — esra (@vibessesra) 7 mai 2023

Matt était entouré de plusieurs autres membres du cercle restreint de Taylor cette nuit-là alors qu’il rythmait les airs, y compris la chanson « Bad Blood ». L’ami d’enfance le plus proche de Taylor Abigaïl Anderson pourrait également être repérée sur des photos, aux côtés de son seul frère, son frère cadet Austin31. Plus tôt dans la soirée, Matt est également monté sur scène avec le premier acte de Taylor Ponts Phoebeexpliquant en partie son légèrement look plus habillé avec une chemise blanche et un pantalon noir.

Avant le spectacle du samedi soir, Matt aurait également été vu dans et autour de la région de Taylor’s Gulch – apparemment escorté par un homme soupçonné d’être l’un de ses gardes du corps alors qu’il décrochait un Starbucks à proximité. Il quittait apparemment sa place pour prendre la boisson caféinée selon le Courrier quotidien.

