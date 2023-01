Les premières photos de Rumer Willis et Derek Richard Thomas depuis leur grossesse News – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Rumer Willis et son beau Derek Richard Thomas ont été vus marchant main dans la main en traversant un parking de Los Angeles cette semaine. Le couple a été vu se promener dans des tenues discrètes, quelques semaines seulement après avoir révélé que Rumer, 34 ans, était enceinte de leur premier enfant. Le couple avait l’air de faire des courses sur la photo, que vous pouvez voir ici, via Personnes. L’actrice et la musicienne semblaient prêtes à faire tout ce qu’elles devaient faire.

Rumer avait l’air d’être très confortable alors qu’elle serrait les bras de son petit ami. Les Rangée de sororité La star portait un pull beige confortable et des leggings noirs, ainsi que des claquettes noires pour la sortie. Elle portait également un sac à main beige avec elle et avait les cheveux attachés en chignon. Derek portait une chemise rouge à manches courtes avec des rayures bleues et blanches, ainsi qu’un jean noir et ses lunettes.

Rumer, dont les parents sont Demi-Moore et Bruce Willis, a annoncé qu’elle était enceinte de Derek dans une publication conjointe sur Instagram, montrant sa bosse de bébé en décembre. Elle a partagé quelques photos de la musicienne berçant son baby bump ainsi que quelques silhouettes d’elle-même, montrant qu’elle est très excitée de devenir maman pour la première fois.

L’annonce que Rumer était enceinte est intervenue environ un mois après qu’elle et son nouveau petit ami ont rendu public de jolies photos d’eux-mêmes dans une forêt hivernale en novembre, mais le couple s’est publié plusieurs fois sur Instagram avant de rendre leur relation officielle.

Quant aux parents de Rumer, les acteurs ont clairement hâte de rencontrer leur premier petit-enfant. Demi a posté une photo d’elle dans un cabinet médical avec l’actrice et ses autres filles Tallulah, 28, et Scout, 31, pour fêter la grossesse de sa fille. « Dire bonjour au petit grignotage !! Ravi pour toi, ma douce Rumer. C’est un honneur d’être témoin de votre voyage vers la maternité, et j’ai hâte d’accueillir ce bébé dans le monde ! les Fantôme star a écrit sur son Instagram.

