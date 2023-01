Les premières photos de Michael Lockwood après la mort de l’ex Lisa Marie Presley – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Broadimage/Shutterstock

Lisa Marie Presleyl’ex-mari de, Michel Lockwood, a été vu sur les premières photos d’un air sombre après la mort subite du chanteur/compositeur le jeudi 12 janvier. Sur les photos que vous pouvez VOIR ICI, le musicien a été vu sortant de sa maison de Los Angeles portant une chemise sans manches rose, un bonnet de fourrure robuste, jeans et chaussettes sans spectacle. Il portait également des lunettes teintées et une barbe blanche touffue couvrait une grande partie de son visage. L’observation survient après qu’il a publié une déclaration à ET en ligne révélant qu’il s’occupe des filles jumelles de l’ancien couple harpiste et Finley14.

“Michael espérait un rétablissement rapide et complet parce que ses enfants avaient besoin d’elle. C’est très triste que ça ne se soit pas passé comme ça », a déclaré son avocat. Joe Yanny a déclaré au point de vente après l’annonce de sa mort jeudi. «Le monde de Michael a été tourné sur son oreille. Il est avec ses deux filles maintenant.

Plus tôt dans la journée, alors qu’elle était sous assistance respiratoire dans un hôpital de Los Angeles après avoir subi un arrêt cardiaque, il avait dit Nous hebdomadaire qu’il “espère et prie pour qu’elle aille mieux dès que possible afin qu’ils puissent faire de leur mieux pour leurs enfants”. Tragiquement, cependant, sa mère Priscille Presley a publié une déclaration ce soir-là annonçant la mort tragique de son enfant unique avec la légende du rock Elvis Presley à l’âge de 54 ans.

“C’est avec le cœur lourd que je dois partager la nouvelle dévastatrice que ma belle fille Lisa Marie nous a laissé”, a déclaré Priscilla dans un communiqué à PA. “Elle était la femme la plus passionnée, la plus forte et la plus aimante que j’ai jamais connue. Nous demandons la confidentialité alors que nous essayons de faire face à cette perte profonde. Merci pour l’amour et les prières. Pour le moment, il n’y aura pas d’autre commentaire. »

Michael et Lisa Marie se sont mariés en 2006 et elle a donné naissance à leurs jumeaux fraternels deux ans plus tard. En 2016, les choses avaient mal tourné et au milieu d’allégations très graves les unes contre les autres, elle a demandé le divorce. La longue bataille pour la garde a finalement permis à Lisa d’obtenir la garde conjointe en 2020, mais la tragédie a de nouveau frappé, alors que son fils Benjamin Keough décédé par suicide en juillet 2020.

Elle était également mariée à Danny Keough, avec qui elle a partagé sa fille Riley Keough, et a eu de brefs mariages avec Nicolas Cage et la fin Michael Jackson.

