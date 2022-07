Les premières photos de Lindsay Lohan et Bader Shammas après leur mariage à New York – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Chris Putnam/Shutterstock

Lindsay Lohan et son mari financier Bader Shamma, 35 ans, est arrivé à New York. Le couple nouvellement marié a été repéré sur ses toutes premières photos le vendredi 29 juillet via Courrier quotidien, depuis qu’il s’est secrètement marié plus tôt ce mois-ci. La Méchantes filles La star est restée discrète alors qu’elle se couvrait le visage d’un masque noir et de lunettes de soleil noires, donnant aux photographes un regard subtil sur son alliance. Bader a été vu juste derrière elle, également dans un masque de protection.

Plus à propos Lindsay Lohan

Le reste de sa tenue semblait être décontracté (comme on voudrait s’habiller pour un long vol) avec un jean droit et un chemisier blanc, ainsi qu’une fidèle paire de baskets. Elle a ajouté une touche glamour avec un sac argenté Coussin de Louis Vuitton. Pendant ce temps, Bader a opté pour un t-shirt noir et un jean foncé, ainsi que des baskets noires Yeezy 350 Boost. Il est resté cool avec une casquette de baseball et a terminé le look avec un bracelet et une montre en argent.

Lindsay a laissé entendre qu’elle était mariée avec un message subtil du 2 juillet – également son 36e anniversaire – où elle a qualifié Bader de mari. Son représentant a confirmé quelques heures plus tard que les deux avaient légalisé leur union la veille. “Je suis la femme la plus chanceuse du monde”, a-t-elle commencé sur un selfie d’elle appuyée contre un Bader souriant. “Tu m’as trouvé et tu savais que je voulais trouver le bonheur et la grâce, tout en même temps. Je suis stupéfaite que tu sois mon mari. Ma vie et mon tout… chaque femme devrait se sentir comme ça tous les jours », a-t-elle conclu.

Lindsay Lohan Young : Des photos de Child Star Days à aujourd’hui pour célébrer son 36e anniversaire

Le mariage a eu lieu environ huit mois après la proposition de Bader en novembre 2021, et deux ans après que le couple a commencé à se fréquenter.

Peu de temps après les noces, Lindsay a profité d’une escapade romantique en Turquie où elle a séjourné à l’hôtel The Bodrum EDITION. La Piège parent La star avait l’air sensationnelle sur les photos publiées sur sa page Instagram, y compris un selfie dans un bikini bleu alors qu’elle prenait le soleil.