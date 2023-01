Les premières photos de la fille de Priyanka Chopra, Maltie Chopra Jonas, ont été divulguées en ligne et le petit garçon ressemble exactement à son père Nick Jonas. Maltie est une copie conforme de papa Nick Jonas et vous ne pouvez tout simplement pas quitter le petit des yeux. Maltie a été vue assister à l’événement Hollywood Walk Of Fame avec maman Priyanka Chopra où les Jonas Brothers ont été félicités et tous les yeux étaient rivés sur le petit munchkin. Priyanka Chopra et Maltie ont été vues en train d’encourager Nick et les autres Jonas Brothers et tout le monde avait leur attention sur Maltie et ces photos en sont la preuve.

Les premières photos de la fille de Priyanka Chopra, Malti Marie, et elle est une copie conforme de papa Nick Jonas

Priyanka Chopra tient sa fille Malti Marie Chopra Jonas dans ses bras alors qu’ils marchent et se dirigent vers l’événement Hollywood Walk of Fame et cette photo du duo mère et filles est tout simplement AWWDORABLE.

Malti Marie Chopra Jonas est vue en train de jouer avec les lunettes de sa maman Priyanka Chopra sur cette photo, toutes les caméras avaient leur oui sur la petite star, alors qu’elle assiste au moment de fierté où Nick Jonas est félicité au Hollywood Walk Of Fame.