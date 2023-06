Les premières photos de Donald Trump après son arrestation dans une affaire de documents classifiés – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : CHRISTINA MENDENHALL/EPA-EFE/Shutterstock

Ancien président Donald Trump a été vu souriant et saluant ses partisans dans la rue depuis son cortège après avoir été arrêté pour 37 chefs d’accusation de mauvaise gestion de documents classifiés le mardi 13 juin. Trump a été arrêté et traduit devant un tribunal fédéral de Miami mardi, quelques jours seulement après avoir été inculpé dans l’affaire le 8 juin. Trump a plaidé « non coupable » à tous les frais.

Trump a été vu sur la banquette arrière d’une camionnette noire, et il avait un énorme sourire sur son visage. Ses partisans ont fait la queue dans les rues pour protester contre son arrestation et sa mise en accusation. Il a également semblé donner un coup de pouce dans un autre coup. Après son arrestation, il a fait une arrêt inopiné au restaurant Versailles pour saluer les supporters.

Les opinions de Trump avant et après l’audience étaient rares. Les caméras et autres appareils d’enregistrement n’étaient pas autorisés dans le palais de justice. Alors qu’il a été aperçu brièvement en quittant le Doral Golf Clubson cortège est entré dans un garage souterrain avant de se rendre pour être arrêté.

Trump a été vu se diriger vers le palais de justice, où il recevra ses empreintes digitales et recevra peut-être une photo, bien qu’il n’ait pas reçu de photo lorsqu’il a été arrêté à New York en avril. L’ancien président a été inculpé de 37 chefs d’accusation dans l’affaire des documents classifiés, notamment de fausses déclarations, de complot en vue d’entraver la justice, de rétention d’un document ou d’un dossier, de la dissimulation par corruption d’un document ou d’un dossier, de la dissimulation d’un document dans le cadre d’une enquête fédérale, d’un plan de dissimulation et de 31 chefs d’accusation de rétention volontaire de documents classifiés. L’assistant de Trump Walt Nauta, qui avait auparavant été valet de chambre à la Maison Blanche, a également été inculpé de six chefs d’accusation pour assistance.

L’ancien président devrait plaider « non coupable » des accusations, et ils iront en procès. Il a nié tout acte répréhensible en ce qui concerne les documents classifiés et a riposté dans une déclaration sur son site Web de campagne présidentielle de 2024. « J’ai été convoqué à comparaître au palais de justice fédéral de Miami mardi à 15 heures. Je n’aurais jamais cru possible qu’une telle chose puisse arriver à un ancien président des États-Unis, qui a reçu beaucoup plus de voix que n’importe quel président en exercice dans l’histoire de notre pays, et qui dirige actuellement, de loin, tous les candidats, à la fois démocrates et Républicain, dans les sondages de l’élection présidentielle de 2024. JE SUIS UN HOMME INNOCENT ! il a dit. « C’est en effet un JOUR SOMBRE pour les États-Unis d’Amérique. Nous sommes un pays en déclin grave et rapide, mais ensemble, nous rendrons l’Amérique encore plus grande ! »

Peu de temps après l’inculpation de Trump, Jim fidèle et John Rowley, deux de ses avocats ont démissionné de l’affaire le vendredi 9 juin, par Nouvelles NBC. Ni l’un ni l’autre n’ont divulgué les raisons précises pour lesquelles ils se retiraient de l’affaire, mais ont déclaré que c’était un « moment logique ».

L’arrestation de Trump en Floride intervient deux mois après son arrestation à New York en avril. Il a été accusé de 34 chefs d’accusation de falsification de documents commerciaux, dont un pour le prétendu paiement d’argent secret à une star adulte Stormy Daniels. L’ancien président a nié avoir eu une relation avec Daniels, et il a plaidé « non coupable » dans l’affaire. Il fait également actuellement l’objet d’une enquête par un grand jury en Géorgie pour ses prétendus efforts pour annuler les résultats des élections de 2020. La question de savoir si le procureur de district portera plainte devrait être annoncée au cours de l’été.

