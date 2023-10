Plusieurs téléviseurs Samsung en vente ont déjà été marqués comme des offres du Black Friday, et nous nous attendons à ce que d’autres apparaissent discrètement dans les semaines à venir. Voici nos favoris jusqu’à présent :

Meilleures premières offres Samsung Black Friday

La vente Black Friday de Samsung est déjà en ligne, apparemment – ​​du moins du côté de la télévision. Mais vous ne le sauriez pas en jetant un coup d’œil sur le site Web.

Plutôt que toute mention des premières offres du Black Friday sur la page d’accueil, plusieurs des versions 2023 QLED, Neo QLED et OLED de la marque ont été discrètement baptisées avec une étiquette rouge ou bleue « Black Friday deal ». De nombreux autres téléviseurs Samsung sont toujours en vente pour la Samsung Week, mais n’ont pas été confirmés aux prix du Black Friday. Les prix de vente avec l’étiquette, cependant, sont très vraisemblablement proches du Black Friday. Les remises vont de 26 % à 42 %, ce qui peut atteindre 1 000 à 2 000 $ dans certains cas – la plupart étant des remises encore plus importantes que les prix de vente déjà bons que nous avons constatés chez Samsung lors du suivi des meilleures offres TV de toutes les marques. pour la semaine.

Pour autant que nous sachions, il n’existe pas de moyen de trier les offres uniquement en fonction de l’étiquette Black Friday. Il y a peut-être une sorte de science derrière le comportement des consommateurs lorsqu’ils ont l’impression d’être tombés sur une offre magique au début du Black Friday alors qu’ils n’en recherchaient pas. Quoi qu’il en soit, nous les avons tous parcourus et extraits ici :

Pourquoi nous l’aimons

Parmi la poignée de téléviseurs Samsung de 80 pouces ou plus en vente cette semaine, nous pensons que l’opportunité d’acquérir le QLED Q80C de 85 pouces pour moins de 2 000 $ est le meilleur rapport qualité-prix.

Le Q80C est le QLED le plus avancé de Samsung avant de rencontrer le côté Neo QLED le plus cher de la famille, contenant toujours près de 100 zones de gradation locales pour la luminosité méticuleuse pixel par pixel nécessaire pour regarder des sports à la lumière du jour. Le Q80C est également un téléviseur de jeu exceptionnel doté de fonctionnalités de jeu avancées telles qu’un taux de rafraîchissement de 120 Hz et la prise en charge du VRR.

Plus d’offres TV Black Friday de Samsung