Les premières offres du Black Friday sur Gearwrench et Crescent Tools réduisent les prix jusqu’à 70 % aujourd’hui

Vendredi noir est encore dans plus d’une semaine, mais de nombreux détaillants lancent déjà des offres précoces sur tout, de la technologie de pointe aux articles pour la maison. Et aujourd’hui chez Amazon, ont été réduits jusqu’à 70 %, ce qui en fait le moment idéal pour faire le plein de tout ce dont vous avez besoin pour votre boîte à outils ou prendre quelque chose pour un être cher, car les outils font toujours grands cadeaux pour les nouveaux propriétaires et les bricoleurs. Assurez-vous simplement de faire vos sélections rapidement, car ces offres expirent ce soir.

Les deux marques nous ont impressionnés avec ensembles d’outils de mécanicien avant, et il y a plus de 30 offres disponibles dans cette vente qui valent le détour.

Pour 56 $ (une économie de 29 %), vous pouvez saisir un avec têtes Phillips, Slotted et Torx. Ou économisez 96 $ sur un rempli de douilles, de cliquets, de clés et plus encore, avec des tailles d’entraînement de 1/4, 3/8 et 1/2 pouces, ramenant le prix à 199 $. Cette est réduit de 204 $, ce qui porte le prix à seulement 86 $.

Et si vous cherchez un peu de tout, ceci et la mallette de rangement comprend des clés hexagonales, des clés mixtes, des pinces, des cliquets, des embouts, des douilles, des tournevis et bien plus encore. À 57 % de réduction, vous économiserez 120 $, ce qui portera le prix à seulement 90 $. Vous pouvez même saisir un pour 48 $ (économisez 39 $) pour ranger vos nouvelles trousses d’outils.