Les premières offres du Black Friday de Samsung aux États-Unis incluent des pliables à prix réduit, des modèles Galaxy S et des ardoises Tab S8

La Journée des célibataires n’est pas (encore) une fête de shopping traditionnelle aux États-Unis, vous pouvez donc appeler ces premières offres du Black Friday si vous le souhaitez. Quoi qu’il en soit, voici quelques offres spéciales de Samsung US (remarque : les offres ne sont disponibles qu’à partir des liens ci-dessous et n’apparaîtront pas si vous visitez simplement samsung.com).

Nous allons commencer par les pliables. À l’heure actuelle aux États-Unis, vous ne pouvez pas obtenir quelque chose comme le Galaxy Z Fold4 de l’un des concurrents de Samsung, c’est le seul poisson dans cette mer particulière. Ce n’est pas bon marché, mais la remise directe de 350 $ et jusqu’à 1 000 $ de crédit d’échange amélioré contribuent à rendre le prix plus facile à avaler.

Samsung a modifié l’offre cette fois-ci afin que ceux qui n’ont pas d’ancien appareil à envoyer soient moins désavantagés – ils bénéficieront d’une remise plus importante de 450 $.

Ensuite, il y a son petit frère, le Galaxy Z Flip4. Pour celui-ci, Samsung réduit de 150 $ le prix et vous donnera jusqu’à 600 $ en crédit d’échange amélioré. Si vous ne l’avez jamais vu auparavant, “amélioré” signifie ici que vous pouvez envoyer plus d’un appareil (y compris les tablettes et les montres intelligentes) et la société acceptera même les téléphones avec un écran fissuré. Jetez également un coup d’œil à l’édition sur mesure, elle vous permet de personnaliser l’extérieur du Flip à votre guise.

Le Z Flip4 a également un accord sans échange, la remise pouvant aller jusqu’à 200 $ dans ce cas.

Si vous n’êtes toujours pas vendu sur les pliables, il y a toujours la série S. Les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra sont tous disponibles avec une combinaison de remise et de crédit de reprise amélioré, mais avec des montants différents. L’Ultra, étant le plus cher du groupe, reçoit également le plus d’aide – 225 $ de réduction et jusqu’à 700 $ de crédit.

Mais avant de dire «oui» à l’un des S22, découvrez le Galaxy S21 FE. Le prix est réduit de 100 $ directement et vous pouvez obtenir jusqu’à 350 $ de crédit. Il s’agit de matériel 2021, mais c’est un moyen abordable d’obtenir un appareil de classe phare (et obtiendra 4 mises à jour du système d’exploitation, comme les modèles S22).

Si vous êtes prêt à utiliser les téléphones ou que vous attendez votre heure jusqu’à l’arrivée de la série S23, que diriez-vous d’une tablette ? Samsung réduit de 300 $ certains modèles Galaxy Tab S8 (aucun crédit d’échange pour ceux-ci, cependant).

Enfin, un cadeau pour les personnes qui achètent un Galaxy Buds2 Pro – un chargeur sans fil gratuit. Cela peut être utilisé pour charger l’étui de transport des écouteurs et rechargera également les téléphones compatibles, bien sûr (tous les modèles Galaxy S et Z ci-dessus sont pris en charge).