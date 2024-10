Les premières œuvres de Banksy mises aux enchères

Une vente précédente d’un autre tirage a été détruit lors d’une vente aux enchères chez Sotheby’s en octobre 2018, et devient l’œuvre Love Is In The Bin.

Les pièces font partie d’une collection de l’ancien agent et photographe de l’artiste Steve Lazarides et devraient se vendre entre 60 000 et 80 000 dollars (45 933 £ à 61 244 £).

La vente aux enchères comprend également certaines des premières œuvres connues de Banksy, notamment un pochoir rose représentant un rat tenant une perceuse dans un bateau à moteur et une représentation d’un émeutier jetant des fleurs.

Darren Julien, directeur exécutif de Julien’s Auctions, a déclaré : « Cette étonnante collection assemblée et amoureusement conservée pendant plus de 25 ans par son plus proche associé et partenaire, Steve Lazarides, offre un regard sans précédent sur l’histoire et le parcours de l’homme qui allait devenir l’homme le plus proche du monde. l’artiste le plus célèbre et visionnaire nommé Banksy.

Une paire de chaussures portées par le street artiste de Bristol est également en vente.

« Banksy, moi-même et quelques autres avons créé une société appelée Pictures On Walls et nous voulions vraiment créer des œuvres d’art bon marché et abordables pour le grand public », a déclaré M. Lazarides.

« Pendant un très court instant, nous avons fait une différence, nous avons permis aux gens ordinaires d’aimer l’art… C’est de loin la chose la plus fière que j’ai faite. Et je pense que c’est de loin la chose la plus puissante qu’il ait faite.

La vente aux enchères aura lieu le 31 octobre.