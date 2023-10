Alors que les saumons reviennent actuellement dans les rivières de la Colombie-Britannique, il est essentiel de compter leur nombre avec précision pour les efforts de conservation – et l’intelligence artificielle prouve qu’elle a le potentiel d’aider.

Les saumons reproducteurs sont généralement comptés par des équipes de bénévoles ou surveillés par vidéo en rivière.

Aujourd’hui, la technologie d’IA développée en partenariat avec des groupes de conservation, l’Université Simon Fraser et les Premières Nations des côtes nord et centrale de la Colombie-Britannique est utilisée pour trier ces images afin de différencier les espèces.

Les résultats d’une étude pilote, récemment publiés dans Frontières des sciences marinesmontrent que le modèle d’apprentissage profond de vision par ordinateur – appelé « Salmon Vision » – était précis à environ 90 % pour détecter le coho et à 80 % pour le saumon rouge après avoir examiné plus de 500 000 images vidéo.

Une équipe de recherche a développé et formé un modèle de vision par ordinateur qui utilise l’intelligence artificielle pour examiner des images vidéo de saumons, identifier les espèces et compter avec précision le nombre de poissons. Sur cette image, un saumon coho est piégé et suivi par le modèle de vision par ordinateur. (Fondation du saumon du Pacifique)

“L’IA se présente sous la forme de suivi et d’identification de chaque poisson qui nage devant notre caméra vidéo”, a déclaré Will Atlas, scientifique au Wild Salmon Center et auteur principal du rapport.

“Donc, essentiellement, l’IA remplit le rôle qu’un technicien remplirait autrement, passant souvent quatre ou cinq mois à revoir la vidéo avant d’avoir le décompte final.”

Les ensembles de données proviennent de déversoirs construits dans le bassin versant de la rivière Skeena.

Les déversoirs sont un ancien dispositif des Premières Nations : une petite structure artificielle ressemblant à un barrage conçue pour capturer des poissons au bord d’un cours d’eau.

Utilisés traditionnellement pour la récolte, ils ont été employés pour le suivi lors du projet pilote et ont fourni les résultats du rapport.

REGARDER | L’intelligence artificielle et ses avantages pour le saumon de la Colombie-Britannique expliqués : Utiliser l’IA pour suivre le saumon en Colombie-Britannique Vidéo en vedetteLa Première Nation Heiltsuk et le Wild Salmon Centre se sont associés pour lancer une nouvelle technologie qui utilise l’intelligence artificielle pour compter les retours de saumons de Colombie-Britannique en temps réel.

Atlas a déclaré que la prochaine étape consisterait à utiliser largement la technologie de l’IA dans ce domaine, en particulier parce que les vastes systèmes d’eau de la province, combinés aux impacts du changement climatique, rendent difficile et de plus en plus critique l’obtention d’un dénombrement précis des poissons.

“L’une des choses les plus intéressantes à ce sujet est qu’il fournira des informations en temps réel au cours de la saison sur le nombre de saumons qui passent, ce qui peut aider à orienter des décisions de pêche beaucoup plus prudentes et fondées sur les données”, a-t-il déclaré, s’exprimant sur l’émission de CBC. La première édition.

L’IA « augmente considérablement nos capacités »

William Housty, directeur associé du département de gestion intégrée des ressources de Heiltsuk, est enthousiaste à l’idée d’exploiter la technologie de l’IA dans un barrage de la rivière Koeye qui traverse les territoires nationaux sur la côte centrale de la Colombie-Britannique.

Il a déclaré que l’IA augmente la qualité des données collectées et peut aider la nation Heiltsuk à prendre de meilleures décisions et à avoir une gouvernance plus forte lorsqu’il s’agit de gérer le saumon rouge sur ses terres.

Un saumon rouge nageant dans la rivière Kwakusdis sur le territoire de la nation Heiltsuk, sur la côte centrale de la Colombie-Britannique. La nation utilise la technologie de l’IA pour surveiller les stocks de saumon. (Olivia Leigh Nowak)

“C’est vraiment une extension du titre et des droits sur la capacité de gérer les systèmes de gestion du saumon et cela nous permet d’élaborer des plans de gestion basés sur des données réelles et avec un très faible degré de confiance en erreur. C’est donc une solution idéale pour nous”, a déclaré Housty. , s’exprimant également sur La première édition.

Il a déclaré qu’il y avait eu un déclin constant des stocks de saumon au cours des dernières décennies et que les données disponibles étaient limitées.

La vitesse et l’efficacité de l’IA, a-t-il déclaré, signifient que les données peuvent être analysées beaucoup plus rapidement qu’un humain et fournir des informations critiques qui pourraient aider les poissons en difficulté.

“Cela augmente certainement beaucoup notre capacité pour la nation et les techniciens de terrain et si [we] Si une partie de ce travail est réalisée grâce à l’IA, cela permet à nos équipes de concentrer davantage d’efforts sur d’autres domaines que nous n’aurions normalement pas le temps d’atteindre », a déclaré Housty.

Le Wild Salmon Centre travaille actuellement avec la Pacific Salmon Foundation et plusieurs Premières Nations dans l’espoir que, selon Atlas, la technologie sera opérationnelle sur de nombreux sites au cours des deux prochaines années.

Le projet a été financé par le Fonds de restauration et d’innovation pour le saumon de la Colombie-Britannique, qui est un programme de Pêches et Océans Canada.