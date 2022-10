Les Premières Nations et les écologistes en ont assez que le gouvernement fasse obstruction à une enquête sur le sélénium

Les Premières Nations et les écologistes se disent mécontents que les gouvernements fédéral et de la Colombie-Britannique continuent de bloquer les demandes américaines d’enquête conjointe sur la contamination transfrontalière due à l’extraction du charbon alors que les réunions du groupe d’experts qui arbitrent ces questions se terminent.

“Ils peuvent s’asseoir sur toutes les clôtures qu’ils veulent, mais en fin de compte, nous ferons ce qui est juste”, a déclaré Heidi Gravelle, chef de la Première Nation de Tobacco Plains, l’une des nombreuses bandes contrariées par la contamination au sélénium dans le sud-est. Elk Valley en Colombie-Britannique des mines de charbon.

“Nous n’arrêterons pas.”

La Première Nation de Tobacco Plains fait partie de la Nation Ktunaxa, qui traverse les frontières canadiennes et américaines.

La Commission mixte internationale (CMI), l’organisme canado-américain qui arbitre les différends relatifs à l’eau, s’est réunie à Ottawa cette semaine.

Depuis mai, il demande au Canada de se joindre aux Américains dans une enquête, dite de renvoi, sur la question d’Elk Valley. La référence est soutenue par l’administration Biden, l’Environmental Protection Agency, les États du Montana et de l’Idaho, les Premières Nations et les groupes environnementaux des deux côtés de la frontière, ainsi que la commission elle-même.

“Le gouvernement américain continue de souligner son vif intérêt pour une référence binationale pour engager la (commission)”, a déclaré le porte-parole de la commission, Edward Virden.

Un responsable du département d’État américain a précédemment déclaré à CBC News que l’administration Biden soutenait une référence conjointe à la Commission mixte internationale, mais a déclaré qu’elle ne commenterait pas les discussions diplomatiques. (Patrick Semansky/Associated Press)

Les gouvernements canadiens ne s’engagent pas.

« Le gouvernement du Canada envisage une variété d’options[…]pour régler les problèmes de qualité de l’eau dans la vallée d’Elk », a écrit Kaitlin Power, porte-parole d’Environnement et Changement climatique Canada.

“Le Canada et les États-Unis n’ont pas rejeté la possibilité d’un renvoi à la (commission).”

La Colombie-Britannique ne veut pas l’implication de la commission, a écrit David Karn au nom du ministère de l’environnement de la province.

“La Colombie-Britannique continue de collaborer avec toutes les parties et de travailler à l’amélioration de la qualité de l’eau dans la vallée de la rivière Elk sans la participation de la Commission mixte internationale.”

La vallée d’Elk a longtemps lutté contre la contamination au sélénium des mines de charbon appartenant à Teck Resources. Bien que Teck ait dépensé plus d’un milliard de dollars pour tenter de résoudre le problème, les niveaux de l’élément toxique pour les poissons restent élevés dans les eaux qui se jettent dans le lac Kookanusa, un réservoir qui traverse la frontière entre les États-Unis et le Canada.

Le sélénium dans ces eaux dépasse déjà les niveaux américains. Des groupes allant de sénateurs américains à des chefs tribaux ont écrit au gouvernement fédéral du Canada pour se plaindre.

REGARDER | L’histoire tragique de cette ville du Montana a conduit à une méfiance envers les sociétés minières :

À Libby, dans le Montana, une communauté qui se reconstruit encore après une tragédie À Libby, dans le Montana, des mineurs ont été rendus malades et tués par exposition à l’amiante. Aujourd’hui, ils ont du mal à se fier aux promesses des compagnies charbonnières canadiennes.

Wyatt Petryshen de Wildsight, un groupe de Colombie-Britannique qui surveille la question, a déclaré que la commission pourrait créer un conseil de bassin versant pour rassembler toutes les parties, comme elle l’a fait pour d’autres bassins versants ailleurs le long de la frontière, y compris les Grands Lacs.

Il soupçonne que c’est exactement ce que la Colombie-Britannique ne veut pas. Les conseils précédents ont soulevé des obstacles à de nouveaux développements dans des bassins hydrographiques tels que la rivière Flathead, qui atteint le sud de la Colombie-Britannique.

“Il a été recommandé de ne plus installer de mines dans le Flathead, ce qui a retiré cela au gouvernement de la Colombie-Britannique. La Colombie-Britannique ne voit pas beaucoup de motivation pour voir un autre conseil de bassin versant.”

Bien que la province et Teck participent à de nombreuses études sur le bassin versant d’Elk Valley, Petryshen et Gravelle ont déclaré qu’ils n’avaient pas suffisamment accès aux données qu’ils généraient.

“Nous ne voulons pas des jolis PowerPoints”, a déclaré Gravelle.

“Nous voulons les données brutes. Nous voulons que nos employés les collectent, car elles ne seront pas faussées.”

Il n’y a aucune exigence de délai pour que le Canada décide s’il se joindra à un renvoi. Procéder sans la participation des deux pays est très inhabituel.

Cependant, cela ne signifie pas que le problème peut dériver indéfiniment, a déclaré Gravelle. Elle a dit que son groupe est prêt à envisager des litiges.

“Nous voulons travailler sur quelque chose”, a-t-elle déclaré. “(Mais) en fin de compte, nous allons faire ce qui est juste pour tous les êtres vivants, pas seulement économiquement.”

“Le sang et les veines”

Au sud de la frontière près de la communauté de Bonners Ferry, Idaho, se trouve la tribu Kootenai de l’Idaho. Ici, la tribu exploite une écloserie d’esturgeons, dans l’espoir de lutter contre le statut en voie de disparition de l’espèce de poisson.

La tribu Kootenay de l’Idaho fait partie de la nation Ktunaxa, qui demande depuis longtemps au gouvernement canadien d’utiliser la CMI sur la question.

“Toute la rivière Kootenay est le sang et les veines de notre peuple Kootenay. Elle relie toutes nos tribus”, déclare Jennifer Porter, présidente de la tribu Kootenai de l’Idaho.

“Cela a mis des années à se préparer. Mais ça ne va nulle part, ça ne s’améliore pas. On dirait que ça ne fait qu’empirer. Les problèmes qui surgissent que les tribus soulèvent, ils ne sont tout simplement pas pris en charge ni même écoutés. à.”

La tribu Kootenai de l’Idaho exploite une écloserie d’esturgeons, dans l’espoir de faire une brèche dans son statut en voie de disparition. La tribu tente de restaurer l’esturgeon blanc depuis des décennies et s’inquiète des niveaux de sélénium qui s’échappent des mines de charbon de la Colombie-Britannique. La tribu utilisait historiquement les espèces de poissons comme principale source de nourriture. Il a une profonde signification culturelle et spirituelle parmi ses membres. (Joel Dryden/CBC)

La frustration ressentie par la Première nation Ktunaxa en Colombie-Britannique a débordé plus tôt cette année, après qu’Ottawa ait refusé sa demande de référence à la CMI sur la question du sélénium.

“C’est une déception et un triste jour pour la réconciliation, alors que les progrès dans la lutte contre la pollution de nos voies navigables sont bloqués par un gouvernement fédéral qui prétend être” engagé dans la réconciliation “”, lit-on dans un communiqué du 13 juin. lettre de la Première Nation Ktunaxa.

La nation Ktunaxa est d’avis que le Canada doit participer à la soumission conjointe, non seulement pour rétablir la santé des poissons, mais aussi pour promouvoir une intendance et une gestion des écosystèmes transparentes et autochtones.

S’exprimant avant les réunions de la CMI de cette semaine, l’un des commissaires nommés par le Canada à la CMI a déclaré à CBC News que des frustrations se faisaient sentir des deux côtés de la frontière.

“Ce que nous essayons de faire en tant que commission, c’est de réduire les frustrations, de résoudre les problèmes”, a déclaré Merrell-Ann Phare. “Nous aimerions donc beaucoup que les deux pays parviennent à un consensus sur la voie à suivre.”

Le problème du sélénium a également suscité une inquiétude particulière de l’autre côté de la frontière de l’Idaho à Libby, dans le Montana, où des centaines de personnes sont mortes d’un empoisonnement à l’amiante.