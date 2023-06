Les Premières Nations du Yukon espèrent que la recherche de tombes anonymes d’enfants disparus pourra «apporter la paix»

Adeline Webber monte un chemin de terre jusqu’au site où les enfants qui fréquentaient l’ancien pensionnat indien Chooutla à Carcross, au Yukon, jouaient autrefois.

« Je pense à mon frère », admet-elle.

Un frère qu’elle n’a jamais rencontré. Albert Jackson est décédé en 1942, avant sa naissance. Son corps pourrait être enterré dans une tombe anonyme ici.

Webber dit qu’être sur le site l’amène à réfléchir à « comment il aurait pu courir ici avant de tomber malade ».

En faisant des recherches, elle a découvert qu’Albert était mort de dysenterie à l’âge de cinq ans alors qu’il fréquentait Chooutla. Sa mère n’a pas su sa mort jusqu’à ce qu’il soit temps pour les enfants de rentrer à la maison cet été-là.

« Il n’était pas avec eux et elle n’a jamais, vous savez, oublié ça », a déclaré Webber. « Elle a toujours parlé de lui. »

Le pensionnat Chooutla à Carcross, au Yukon, vers 1967. (Archives du Yukon)

Dans le but de découvrir ce qui est arrivé à Albert et à d’autres, Webber a aidé à établir le Yukon Residential Schools Missing Children Project, un groupe de travail composé de deux représentants de chacune des 14 Premières Nations du territoire. (Webber a présidé le groupe jusqu’au 31 mai, date à laquelle elle a été nommée commissaire du Yukon.)

Le groupe a rencontré des gens de partout au Yukon pour savoir si la recherche de tombes anonymes valait la peine d’être poursuivie. La semaine dernière, des techniciens de GeoScan, basé à Burnaby, en Colombie-Britannique, ont commencé une enquête sur le site à l’aide d’un géoradar.

« Ce sont les gens qui ont dit que nous devions faire quelque chose », a déclaré Maria Benoit, Ḵaa Shaadé Hení, ou chef, de la Première Nation de Carcross/Tagish.

« Nous nous sentons positifs et pleins d’espoir et que ce travail apportera la paix à notre communauté. »

Maria Benoit, Ḵaa Shaadé Hení, ou chef de la Première Nation de Carcross/Tagish, a déclaré : « nous nous sentons positifs et pleins d’espoir et ce travail apportera la paix dans notre communauté ». (Juanita Taylor/CBC)

Chooutla 1 des 3 sites recherchés au Yukon

En 2021, un sondage radar à pénétration du sol a détecté environ 200 lieux de sépulture potentiels dans un ancien pensionnat de la Première Nation Tk’emlups te Secwépemc à Kamloops, en Colombie-Britannique. Il a mené à des enquêtes similaires partout au Canada.

Judy Gingell, vice-présidente du Yukon Residential Schools Missing Children Project, dit qu’ils travaillent à cette enquête depuis 2021.

« Cela signifie vraiment beaucoup pour moi et je sais que cela signifie beaucoup pour beaucoup de gens au Yukon », a-t-elle déclaré. « C’est donc un véritable honneur de pouvoir se tenir ici aujourd’hui et de dire que cela se produit enfin. »

Judy Gingell, vice-présidente du Yukon Residential Schools Missing Children Project, affirme que le groupe travaille à l’enquête au radar pénétrant dans le sol de l’ancien pensionnat de Chooutla depuis 2021. (Juanita Taylor/CBC)

Plus de 800 élèves ont fréquenté le pensionnat de Chooutla de 1911 à 1969. Ils ont été forcés de venir de partout au Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du nord de la Colombie-Britannique.

Le bâtiment a été démoli en 1993.

Peter Takacs, responsable de GeoScan sur ce projet, explique que l’équipement radar à pénétration de sol (GPR) et un magnétomètre peuvent généralement surveiller environ 2 500 mètres carrés par jour. GeoScan utilise également des drones pour les zones fortement boisées.

« Nous pourrions identifier un endroit où il y a probablement une tombe ou quelque chose de similaire », a déclaré Takacs, mais a averti qu’il ne sera pas connu avant des semaines. Les données recueillies à partir d’un certain nombre de sites autour de l’ancienne école, y compris une patinoire, doivent d’abord être analysées.

« Vous ne voyez pas, vous savez, des tombes ou des tombes anonymes directement », a déclaré Takacs. « Nous voyons des changements liés aux différentes propriétés physiques du sol. »

REGARDER | La première recherche au sol commence sur le site de l’ancien pensionnat du Yukon : La recherche de tombes anonymes commence dans l’ancien pensionnat du Yukon La première recherche de tombes anonymes est en cours sur le site d’un ancien pensionnat au Yukon. De 1911 à 1969, plus de 800 enfants ont été forcés de fréquenter le pensionnat indien de Chooutla – et beaucoup n’ont jamais pu revenir.

Trois autres sites d’anciens pensionnats au Yukon seront fouillés à une date ultérieure.

Les résultats de Chooutla sont attendus cet automne. Gingell dit qu’elle rencontrera d’abord les dirigeants avant de révéler les résultats.

Jeter un large filet

Tom Van Dewark de Know History, un service de recherche basé à Calgary, a aidé le Yukon Residential Schools Missing Children Project. Il dit qu’ils ont ratissé un large réseau pour trouver des informations, notamment en recueillant des déclarations de familles d’élèves qui sont allés au pensionnat de Chooutla.

« Nous avons examiné les Archives nationales, les archives provinciales, les archives territoriales, les archives municipales, les registres paroissiaux – tout ce qui pourrait être pertinent à ce sujet, nous l’avons récupéré et examiné. »

La Commission de vérité et réconciliation dit avoir identifié 20 élèves qui ont disparu de l’école. Mais Van Dewark dit que le nombre est plus élevé.

« Nous avons déjà identifié plus de 60 décès survenus pendant que les élèves fréquentaient l’école », a-t-il déclaré, ajoutant que le nombre est susceptible d’augmenter à mesure que les recherches se poursuivent.

Anna Turner-Collinge, à gauche, et Jack Goozee sont des techniciens de GeoScan, qui effectue une partie des travaux de géoradar à Carcross, au Yukon. (Juanita Taylor/CBC)

Harold Gatensby, 71 ans, a fréquenté le pensionnat indien de Chooutla pendant un an dans son enfance et vit à proximité de l’ancien site.

« Les gens sont venus de partout dans le Nord [to go to school here]. Et ils ont été blessés ici », a-t-il dit avec des larmes aux yeux.

Gatensby passe de temps en temps devant le site pendant que les travaux de GPR sont en cours. Cela lui procure une multitude de sensations.

« Quand vous voyez cela, ce qu’ils font sur ces terrains … cela évoque l’horrible », a-t-il déclaré.

Mais il est également soulagé que les enquêtes soient en cours.

« Dieu merci. Enfin ! Merci ! dit-il exubérant, levant les bras en l’air. « Nous faisons quelque chose à ce sujet [history] que nous connaissons depuis que l’école est là. Les gens d’ici ont su. »

Gatensby, qui se qualifie lui-même d' »homme de cérémonie », dit qu’il a été appelé d’innombrables fois par des habitants de la subdivision voisine de Choutla pour salir leurs maisons. Il dirige une cérémonie culturelle qui consiste à brûler des médicaments sacrés comme le tabac comme moyen de se purifier.

« Parce qu’il y a des esprits de petits enfants la nuit qui entrent dans les maisons des gens », a-t-il déclaré. « Pas horrible, pas comme un cauchemar. Comme, ‘Nous sommes ici.‘ »

« Ils ont attiré notre attention maintenant »

Gatensby dit qu’il tache les maisons où les gens signalent des lumières qui se sont mystérieusement allumées et éteintes ou où quelque chose est tombé d’une table alors que personne n’était dans la pièce.

« [The missing children] veux être reconnu. Mais ils sont définitivement reconnus maintenant », a-t-il déclaré. « Cela a pris beaucoup de temps, mais ils ont attiré notre attention maintenant. »

Harold Gatensby, un ancien élève de Chooutla, se dresse sur le terrain de l’ancien pensionnat de Carcross, au Yukon. (Juanita Taylor/CBC)

Ḵaa Shaadé Hení Maria Benoit dit qu’une activité spirituelle de cette nature a toujours été à l’esprit des membres de la communauté.

« Nous entendons, vous savez, des gens ont pêché ici et il y a un ruisseau qui coule du lac Choutla. Et donc parfois les gens sont allés pêcher et ils ont entendu d’autres enfants jouer dans cette région », a déclaré Benoit. « Ils ont cherché ces enfants, mais ils ne les ont jamais vraiment vus. »

Webber dit qu’elle a également entendu des histoires de personnes entendant le rire des enfants disparus.

« Et ils les entendent et les enfants jouent parfois avec eux. Les anciens disent: » Vous savez, ils sont heureux que nous soyons ici, [that] nous les cherchons. »

Y compris Albert Jackson.

« J’espère qu’il est l’un des enfants qui courent et jouent maintenant », a déclaré Webber.