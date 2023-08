Les Premières Nations des Prairies se préparent à lancer une bataille juridique sur les ressources naturelles

Des milliards de dollars de pétrole, de potasse, d’uranium et d’autres produits sont extraits chaque année dans les Prairies canadiennes, et les Premières Nations affirment avoir été illégalement exclues de cette manne.

Maintenant, ils disent qu’ils lancent une action en justice pour changer cela.

«Nous sommes unis pour revendiquer des droits qui n’ont jamais été éteints sur les terres et les ressources», a déclaré mardi la chef de la Première nation de Cowessess, Erica Beaudin.

« Nous ne nous arrêterons pas tant que nous n’aurons pas assuré l’avenir de nos sept prochaines générations. »

Beaudin et plus de 20 autres chefs des Prairies ont assisté à une conférence de presse mardi à Saskatoon. Ils veulent annuler l’accord controversé de 1930 sur le transfert des ressources naturelles (NRTA). Dans la NTRA, le gouvernement fédéral a accordé aux gouvernements provinciaux des Prairies le contrôle exclusif des ressources naturelles.

Les dirigeants des Premières Nations ont été exclus des pourparlers. La vice-chef de la Fédération des nations autochtones souveraines, Heather Bear, a déclaré que le gouvernement n’avait pas le droit de prendre cette décision.

« C’était illégal dans les années 1930, et cela l’est toujours aujourd’hui. Nous considérons cette législation comme une menace immédiate à nos droits inhérents, issus de traités et constitutionnels », a déclaré Bear.

Le chef de la Fédération des nations autochtones souveraines, Bobby Cameron, a déclaré que les Premières Nations avaient accepté de partager les terres et les ressources, mais que le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial avaient rompu à plusieurs reprises cette promesse du traité. (Dayne Patterson/CBC)

Le chef du Grand Conseil de Prince Albert (PAGC), Brian Hardlotte, a déclaré que les Premières Nations étaient contre la NRTA depuis le début. Dans les années 1930, il n’était pas possible de former une opposition, car il était illégal pour les Premières Nations d’engager un avocat ou de manifester.

Ils ont commencé à s’organiser contre cela il y a plus de dix ans lors de la conférence organisée par le PAGC et les dirigeants du Manitoba. Hardlotte a déclaré que les dirigeants provinciaux et fédéraux refusent de négocier et que la seule option est donc une action en justice.

Il a déclaré que les Premières Nations ne veulent pas un contrôle total, mais seulement partager les terres et les ressources comme promis dans les traités.

« C’est tout ce que nous demandons », a déclaré Hardlotte.

On ne sait pas quand le procès sera déposé.

Les responsables du gouvernement de la Saskatchewan ont déclaré qu’ils estimaient que la NRTA était une loi valide. Les dirigeants des Premières Nations affirment que la Saskatchewan First Act, récemment adoptée par le gouvernement provincial, cherche à consolider davantage ce qu’ils appellent une injustice. La Saskatchewan First Act ne fait aucune mention des droits des Premières Nations sur les ressources.

Les dirigeants des Premières Nations, les universitaires et d’autres ont également déclaré que la situation était urgente. à la lumière d’une nouvelle vague de développement des ressources en minéraux critiques tels que l’hélium et le lithium. Ils affirment que le gouvernement provincial a déjà accordé des baux sur des centaines de kilomètres carrés à des entreprises sans avoir consulté les Premières Nations, voire aucune consultation.