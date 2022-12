Les Premières Nations demandent le retrait de la loi proposée sur la souveraineté de l’Alberta et la première loi de la Saskatchewan

Debout sur une tribune à Ottawa avec plusieurs chefs de traité derrière elle, la chef nationale de l’Assemblée des Premières Nations (APN) a demandé le retrait du projet de loi sur la souveraineté de l’Alberta et de la première loi de la Saskatchewan.

Les chefs liés à la Fédération des nations autochtones souveraines (FSIN), au Traité 6 et au Traité 7 affirment que les actes enfreignent les droits issus des traités et qu’il ne suffirait pas d’y apporter des modifications.

« Nous ne resterons pas les bras croisés. Nous ne permettrons pas que cela se produise », a déclaré mercredi la chef RoseAnne Archibald.

La Saskatchewan First Act, qui a récemment passé sa deuxième lecture à l’Assemblée législative, vise à confirmer l’autonomie et la compétence de la province sur ses ressources naturelles et à écarter les politiques fédérales telles que les règles sur les changements climatiques.

Pendant ce temps, la proposition de la première ministre Danielle Smith sur la souveraineté de l’Alberta au sein d’une loi sur le Canada uni a fait l’objet d’une condamnation généralisée pour un langage qui lui accorderait, à elle et à son cabinet, un pouvoir étendu de redresser toute politique, loi ou programme fédéral jugé nuisible à l’Alberta.

Le gouvernement de l’Alberta a récemment déclaré qu’il modifiait sa loi afin de supprimer les pouvoirs unilatéraux du Cabinet de modifier la législation, comme le proposait la version originale du projet de loi.

“Mon caucus a identifié certains problèmes qu’il souhaitait résoudre”, a déclaré Smith à la législature plus tôt cette semaine. “Ils voulaient obtenir des éclaircissements, et c’est le genre de leader que je suis. Je veux m’assurer que nous faisons bien ce projet de loi, et je suis reconnaissant que mon caucus propose des amendements pour ce faire.”

Le chef Tony Alexis de la Alexis Nakota Sioux Nation, au nord-ouest d’Edmonton, a déclaré qu’après avoir discuté avec des avocats et des experts en politiques, il avait de nombreuses inquiétudes concernant le projet de loi de l’Alberta, y compris la tentative de la province d’étendre sa compétence.

“La loi sur la souveraineté de l’Alberta dans un Canada uni est préjudiciable aux Albertains, aux Canadiens et aux personnes visées par les traités”, a-t-il déclaré.

Alexis a déclaré qu’une résolution d’urgence avait été présentée à l’Assemblée des Premières Nations pour obtenir le soutien des chefs de tout le pays.

Manque de consultation

Les chefs ont dit que les gouvernements de la Saskatchewan et de l’Alberta n’avaient pas consulté les Premières nations.

«Il y a toutes ces discussions sur la réconciliation, mais il n’y a pas de véritable mise en œuvre de cela», a déclaré le vice-chef Aly Bear de la Fédération des nations autochtones souveraines (FSIN), qui représente 74 Premières Nations de la Saskatchewan.

“Nous demandons au gouvernement de s’asseoir avec nous [and] avoir des conversations. Parlons d’avancer ensemble.”

Le vice-chef de la FSIN, Aly Bear, espère que les gouvernements pourront repartir de zéro avec une collaboration significative. (Aly Ours)

On craint que les projets de loi de l’Alberta et de la Saskatchewan n’aient un effet domino à travers le Canada, disent les chefs.

“Qu’est-ce qui empêcherait les autres provinces de suivre le mouvement? Et finalement, qu’est-ce que cela signifiera pour les droits issus de traités à travers le Canada?” dit Alexis.

La semaine dernière, le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, a insisté sur le fait que la loi de son gouvernement était inclusive.

« Cela ne change pas les intentions du gouvernement d’inclure tous les habitants de la Saskatchewan, autochtones ou autres, dans l’économie. La loi vise à s’assurer que nous nous concentrons sur la Saskatchewan afin que nous puissions en bénéficier collectivement », a déclaré Moe. .

CBC News a contacté le bureau du premier ministre Smith pour obtenir des commentaires, mais n’a pas immédiatement obtenu de réponse.