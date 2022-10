Les Premières Nations de l’île de Vancouver craignent que le gouvernement fédéral ne fasse volte-face sur la transition des fermes piscicoles de la Colombie-Britannique – Kelowna Capital News

Les Premières Nations qui luttent pour retirer les élevages de saumon de l’océan sont consternées à la suite de la récente tournée de mobilisation de la ministre fédérale des Pêches Joyce Murray sur un plan de transition des opérations d’enclos à filet ouvert en Colombie-Britannique

Murray a passé une grande partie de la semaine dernière à visiter les exploitations aquacoles de l’île de Vancouver et à rencontrer les Premières Nations, les opérateurs de l’industrie, les groupes de conservation du saumon sauvage et les dirigeants des communautés côtières de Campbell River et de Port Hardy.

La plateforme électorale des libéraux fédéraux de 2019 promettait « d’élaborer un plan responsable pour passer de la salmoniculture en enclos en filet dans les eaux côtières à des systèmes en parc clos d’ici 2025 », ce qui a plongé l’industrie de la salmoniculture dans la tourmente. Le mandat ultérieur de Murray par le premier ministre Justin Trudeau est à peu près le même, moins la référence aux systèmes en circuit fermé.

Et après la visite du ministre, les Premières nations qui critiquent les élevages de saumon sont convaincues que ce qui est en préparation est une version édulcorée de la promesse d’Ottawa.

Plutôt que de supprimer les enclos à filets ouverts d’ici 2025, le ministre parle maintenant de minimiser progressivement les interactions entre les poissons d’élevage et les poissons sauvages, d’encourager les innovations en matière de technologie aquacole, de réglementer plus sévèrement les permis de pisciculture et de veiller à ce que les opérations régionales aient des partenaires des Premières Nations.

La BC Salmon Farmers Association a déclaré que le secteur de l’aquaculture était « encouragé » après sa série de réunions avec Murray.

Les opérateurs sont ravis que Murray ait exprimé son intérêt pour l’élaboration conjointe d’un plan de transition, a déclaré Ruth Salmon, directrice exécutive par intérim de la BCSFA, dans un communiqué.

Une série d’outils et d’options sont nécessaires pour répondre aux besoins des divers écosystèmes marins et aux priorités des Premières Nations partenaires sur les territoires desquelles ils opèrent, a déclaré Salmon.

Les Premières Nations qui veulent que les enclos à filet ouvert sortent de l’océan estiment que le processus d’engagement est défectueux et estiment que les enclos à filet ouvert n’iront nulle part au cours des trois prochaines années, a déclaré Bob Chamberlin, président de la First Nations Wild Salmon Alliance.

“C’est simplement un `aller avec le statu quo.’ Ils ne font que mettre de nouveaux lacets sur ces vieilles chaussures », a déclaré Chamberlin, qui a rencontré Murray ainsi que les chefs des Premières nations K’omoks et Homalco, tous deux opposés aux fermes piscicoles à filet ouvert.

L’intention des réunions était d’obtenir les commentaires d’un large éventail de personnes, a déclaré Murray à l’Observateur national du Canada après sa tournée.

Cela a également permis de dissiper les malentendus concernant le processus de transition des enclos à filet ouvert, a-t-elle déclaré.

Elle vise à développer “une voie permettant aux opérations aquacoles existantes d’adopter des méthodes de production alternatives”, a déclaré Murray.

“Ainsi, ils peuvent réellement atteindre l’objectif de minimiser ou d’éliminer progressivement l’interaction entre le saumon d’élevage et le saumon sauvage.”

L’objectif est de mettre en place le plan de transition l’année prochaine et d’élaborer un nouveau régime de licences d’ici juin 2024, a déclaré Murray. Elle n’a pas donné de délai définitif pour le processus.

“Je pense qu’il y a eu un malentendu sur le fait qu’il y aurait une sorte de changement radical en très, très peu de temps”, a-t-elle déclaré.

Prescrire des méthodes de production en circuit fermé ne fait pas partie de son mandat, a ajouté Murray, affirmant que la conception de nouvelles méthodes agricoles reposerait sur la créativité et l’investissement de l’industrie dans les technologies émergentes.

Les exploitants aquacoles à grande échelle de la Colombie-Britannique ont rejeté la technologie des parcs clos, arguant qu’elle n’est pas assez avancée, qu’elle nécessite une plus grande empreinte énergétique et qu’elle est moins rentable.

Au lieu de cela, le secteur défend les systèmes océaniques semi-fermés émergents – visant à réduire les poux du poisson et les interactions physiques entre le saumon d’élevage et le saumon sauvage. Ou élever des saumons plus longtemps dans leurs écloseries terrestres avant de les transférer dans des enclos à filet ouvert dans l’océan.

Les systèmes semi-fermés, également en phase de développement, sont encore semi-ouverts et ne font pas grand-chose pour empêcher les déchets, les produits chimiques et les maladies d’avoir un impact sur le saumon sauvage, a déclaré Chamberlin.

Murray a déclaré que toutes les Premières Nations qu’elle a rencontrées dans la région ont clairement indiqué qu’elles souhaitaient un rôle d’intendance accru et une plus grande implication dans les décisions concernant l’élevage du saumon dans leurs eaux.

“Certaines Premières Nations ont clairement indiqué à quel point l’industrie était importante pour elles en termes d’emplois”, a-t-elle ajouté.

Mais Murray doit également respecter les droits ancestraux des plus de 100 Premières Nations de la Colombie-Britannique qui dépendent du saumon sauvage et Ottawa doit faire ce qu’il a promis, a déclaré Chamberlain.

« Qu’en est-il de la valeur du poisson de consommation pour toutes les nations de l’intérieur de la Colombie-Britannique ? » a demandé Chamberlain. “Parce que cela doit peser dans la décision.”

Pêches et Océans Canada demande également au public des commentaires en ligne sur le plan de transition jusqu’au 27 octobre.

