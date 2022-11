Les Premières Nations de la côte ouest et le gouvernement fédéral concluent une entente provisoire sur une vaste région extracôtière

Au large de la côte ouest de l’île de Vancouver se trouve une zone s’étendant sur 133 019 kilomètres carrés caractérisée par des évents hydrothermaux en haute mer et des monts sous-marins entourés d’écosystèmes côtiers dynamiques.

Identifié par les autorités comme la « zone d’intérêt offshore du Pacifique » et également connu sous le nom de Tang.ɢwan-ḥačxʷiqak-Tsig̱is, son avenir a fait l’objet de discussions intenses et novatrices entre les peuples autochtones de la côte ouest et le gouvernement fédéral, des discussions qui ont peut-être frappé une étape.

Après des années de négociation, le ministère des Pêches et des Océans (MPO), la Nation Haida, le Conseil tribal Nuu-chah-nulth, la Première Nation Pacheedaht et la Première Nation Quatsino sont parvenus à un accord de principe sur le protocole d’entente (PE) pour l’enchâsser comme aire marine protégée.

Ils présentent maintenant le protocole d’entente à leurs dirigeants respectifs pour approbation.

« Nous étions intéressés, car nous voulons vraiment nous assurer que nos territoires de pêche sont gérés et protégés », a déclaré Judith Sayers, présidente du Nuu-chah-nulth Tribal Council (NTC). “Nous y avons vu une opportunité de le faire et de participer à la protection de l’environnement.”

Sayers a déclaré qu’avec ce protocole d’entente, l’espoir est que les nations et le MPO puissent créer un accord de cogestion qui représente la Nation Haida, le Conseil tribal Nuu-chah-nulth, la Première Nation Pacheedaht, la Première Nation Quatsino et le MPO.

« Nous n’avons jamais été en mesure de faire cela avec le MPO à ce jour », a déclaré Sayers.

Sayers a déclaré que les parties se sont rencontrées pour des négociations à de nombreuses reprises, complétant un grand nombre de projets de protocole d’entente. «Ce fut une négociation longue et difficile qui, si le ministère des Pêches et des Océans avait été plus ouvert, aurait été beaucoup plus facile», a déclaré Sayers.

Sayers a déclaré qu’elle pensait que le MPO était plus coopératif vers la fin des négociations parce qu’il souhaitait vivement que cette zone devienne une AMP, et que les nations n’étaient pas disposées à bouger sur certaines choses.

“C’est toujours un compromis sur les accords”, a déclaré Sayers. “Nous en avons tous les deux assez profité pour dire ‘oui’ à ce projet d’accord.”

L’équipe de négociation n’a pas été en mesure d’atteindre tous ses objectifs. Sayers a partagé qu’ils n’étaient pas en mesure d’obtenir une clause de règlement des différends.

“Nous avons inséré un langage aussi fort que possible, pour nous assurer que nous avons notre mot à dire dans ce domaine”, a déclaré Sayers.

Sayers a déclaré que l’accord ne se qualifie pas nécessairement comme une co-gouvernance parce que les Nuu-chah-nulth n’ont pas le dernier mot, cependant, partage-t-elle, ils ont «coopération et collaboration», créant un système où ils peuvent travailler ensemble pour protéger et réglementer le domaine.

Sayers a déclaré que la zone de protection marine proposée n’a pas d’incidence sur les droits des Nuu-chah-nulth d’utiliser le territoire maritime.

“Notre droit d’utiliser ce territoire, vous savez, le territoire maritime reste intact, rien ne peut changer cela”, a déclaré Sayers.

Dans un courriel à Ha-Shilth-Sa, le MPO écrit : « Pêches et Océans Canada reconnaît qu’il s’agit d’une occasion de faire progresser notre partenariat avec les Premières Nations en travaillant ensemble pour conserver et protéger cet écosystème unique.

«Le protocole d’entente établirait un conseil de gestion composé de membres des Premières Nations et du MPO pour gérer en collaboration l’AMP proposée», lit-on.

Danielle Burrows, planificatrice des aires protégées chez Uu-a-thluk, faisait également partie de l’équipe de négociation en tant que soutien.

Burrows a déclaré que c’était une priorité que les Nations avaient avec le protocole d’entente avait une lentille autochtone. “Ils abordent toujours les choses avec une sorte d’attitude coloniale et cloisonnée envers la réconciliation”, a déclaré Burrows. « Et notre point de vue… était en quelque sorte d’informer le protocole d’entente avec la culture et la langue et d’essayer d’incorporer l’UNDRIP, et de simplement tenir le Canada responsable. »

Plus récemment, l’équipe de négociation a présenté deux demandes au Conseil de Ha’wiih. L’un était pour une décision sur le protocole d’entente, et l’autre pour soutenir la double désignation de la zone qui serait sous l’autorité du Conseil de Ha’wiih et porterait un nom nuu-chah-nulth, a déclaré Burrows.

La double désignation de la zone permettrait aux nations de prendre l’autorité culturelle, d’accroître leur responsabilité et est une façon de reconnaître la gouvernance des Premières Nations, a déclaré Burrows. Il y a encore plus de processus avant que cette zone puisse être déclarée zone de protection marine, a déclaré Sayers.

