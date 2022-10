Les Premières Nations de la Colombie-Britannique demandent des mesures contre la mort d’esturgeons, après que le tribunal a blâmé le déclin du barrage – Kelowna Capital News

Trois Premières Nations de la Colombie-Britannique veulent que les gouvernements provincial et fédéral respectent une décision judiciaire datant de neuf mois selon laquelle il existe des preuves « accablantes » qu’un barrage sur la rivière Nechako tue des esturgeons en voie de disparition.

Ils soulignent la décision après que des scientifiques ont demandé au public en septembre de les aider à résoudre la mort mystérieuse de 11 esturgeons adultes trouvés dans la rivière Nechako, dans le centre de la Colombie-Britannique.

Le ministère de l’Intendance des terres, de l’eau et des ressources a déclaré que les poissons ne présentaient aucune blessure externe visible et que leur mort n’était pas causée par une maladie, une exposition à des produits chimiques, la pêche à la ligne ou la pêche au filet maillant.

Cependant, les Premières Nations de Nechako affirment que la mauvaise gestion de la rivière et du réservoir du barrage est à l’origine des décès, affirmant qu’une action rapide est nécessaire pour protéger leurs droits et l’esturgeon, qui, selon le tribunal, était en «déclin si grave que l’espèce est actuellement à risque de disparition imminente.

Dans les années 1950, le gouvernement de la Colombie-Britannique a autorisé l’Aluminum Company of Canada, maintenant Rio Tinto Alcan, à construire le barrage Kenney et un réservoir de 233 kilomètres de long sur la rivière pour la production d’hydroélectricité afin de fondre son produit.

Deux des Premières nations Nechako, les Saik’uz et les Stellat’en, ont poursuivi les gouvernements et Rio Tinto Alcan pour les décennies de pertes de leurs pêcheries, des terres, des eaux et des droits.

La Cour suprême de la Colombie-Britannique a statué en janvier que, même si Rio Tinto Alcan s’est conformé à tous les contrats qu’il a signés et a respecté toutes les conditions de son permis d’eau, l'”échec” est venu des gouvernements qui se sont contentés d’exigences insuffisantes pour protéger le poisson de la Nechako.

Le juge a statué que les nations Saik’uz et Stellat’en ont un droit ancestral de pêcher à des fins alimentaires, sociales et rituelles dans le bassin versant de la rivière Nechako et que les gouvernements provincial et fédéral ont l’obligation de protéger ce droit.

Le juge Nigel Kent a déclaré que c’était un fait que l’installation et l’exploitation du barrage Kenney étaient à l’origine de «l’échec du recrutement» de l’esturgeon blanc de Nechako, faisant référence à la survie des larves de poisson au stade juvénile.

L’esturgeon, avec son long museau et sa queue semblable à celle d’un requin, peut mesurer jusqu’à six mètres de long et vivre plus d’un siècle. L’esturgeon blanc de Nechako est une population distincte.

Priscilla Mueller, chef élue de la Première nation Saik’uz, a déclaré que la communauté vivant le long de la rivière a vu le débit d’eau diminuer au cours des dernières années.

« À l’heure actuelle, la rivière Nechako reçoit moins de 30 % de l’eau qu’elle recevrait naturellement. Donc, quand on regarde la rivière aujourd’hui, le niveau d’eau est très bas. Il serait très difficile pour les esturgeons de survivre dans des eaux très basses », a-t-elle déclaré.

“Cela n’affecte pas seulement les esturgeons, mais cela affecte également notre saumon et d’autres habitats de poissons.”

Mueller se souvient avoir pêché avec ses grands-parents lorsqu’elle était enfant et a déclaré que le saumon et l’esturgeon prospéraient sur la rivière.

“Et maintenant, comme à Saik’uz, je n’ai pas entendu parler de quelqu’un qui attrape un esturgeon depuis que je suis enfant… Le barrage (Kenney) a vraiment affecté la rivière de manière importante”, a déclaré Mueller.

Les Premières Nations Saik’uz, Stellat’en et Nadleh Whut’en ont déclaré dans un communiqué de presse que les décès récents sont le «dernier coup dur» pour les espèces en voie de disparition, qui comptent entre 300 et 600.

“Compte tenu de l’état de conservation de la population, ces mortalités ont de très graves conséquences sur la capacité de rétablissement de l’esturgeon blanc de Nechako et conduiront la population plus près de l’extinction”, ont-ils déclaré.

Les nations ont depuis interjeté appel de la décision de janvier, demandant une ordonnance du tribunal pour la restauration des débits sur la Nechako qui rétablirait « les fonctions naturelles de la rivière ».

Mueller a déclaré qu’il n’est pas seulement dans l’intérêt des Premières Nations de restaurer la rivière – la santé de la rivière profiterait à toute la communauté riveraine.

Les nations ont déclaré qu’elles attendent maintenant avec impatience des discussions avec toutes les parties pour créer un nouveau régime de gestion de l’eau.

Mueller a déclaré que l’une des premières étapes consiste à inviter Rio Tinto dans leur communauté pour voir qui ils sont et comment ils vivent.

« Donc, pour notre communauté, l’établissement de relations est très important. Et quand on pense à une relation, ce n’est pas qu’à sens unique. Si nous devions cogérer la rivière, cela signifie que toutes les parties doivent être impliquées », a déclaré Mueller.

Le ministère de l’Intendance des terres, de l’eau et des ressources a déclaré qu’aucun esturgeon mort n’avait été récemment observé sur la rivière Nechako, ce qu’il considérait comme une «mise à jour positive».

«Nous sommes prudemment optimistes quant à la fin de cet événement de mortalité. La province se concentre sur la compréhension de la cause et sur ce qui peut être fait pour prévenir d’éventuels événements futurs », a déclaré le ministère dans un communiqué par courrier électronique.

Aucune cause de décès n’était immédiatement apparente, mais les analyses et les tests de laboratoire se poursuivraient, des études sur la température de l’eau et le stress en oxygène étant également en cours grâce à un partenariat avec l’Université de la Colombie-Britannique, a déclaré le ministère.

“La province comprend que les Premières Nations et les parties prenantes s’intéressent à une installation de rejet d’eau au barrage Kenney dans le bassin versant de Nechako”, a déclaré le ministère, ajoutant qu’il discutait de l’intendance de l’esturgeon “pour s’assurer qu’il répond aux intérêts des Premières Nations de Nechako. ”

Pêches et Océans Canada a déclaré dans une déclaration écrite qu’il était engagé avec des groupes autochtones, Rio Tinto, en Colombie-Britannique et d’autres, dans des initiatives de rétablissement de l’esturgeon blanc de la rivière Nechako depuis 2000. Un objectif clé était de s’assurer que les opérations de Rio Tinto “n’affectent pas l’esturgeon blanc de Nechako et faciliter leur rétablissement.

Andrew Czornohalan, directeur de l’énergie et des projets chez Rio Tinto BC Works, a déclaré dans un communiqué par courrier électronique que l’entreprise était “profondément attristée” par la mort des esturgeons et qu’elle travaillait avec des partenaires, notamment l’initiative de rétablissement de l’esturgeon blanc de Nechako et la province.

« Nous sommes au courant de la mortalité des esturgeons survenue cet été dans la rivière Nechako et dans d’autres rivières de la Colombie-Britannique, y compris le fleuve Fraser. Nous avons offert une capacité technique via l’initiative d’engagement de l’eau pour identifier les causes possibles de cet événement sans précédent.

Il a déclaré que la société avait contribué plus de 13 millions de dollars à l’initiative de relance depuis 2000.

Au cours des deux dernières années, Rio Tinto a travaillé avec les Premières Nations et les communautés locales pour améliorer le débit d’eau dans la rivière Nechako tout en surveillant les risques d’inondation à Vanderhoof, une ville du nord de la Colombie-Britannique, a déclaré Czornohalan.

« Nous continuerons de collaborer avec les Premières Nations, les gouvernements et d’autres parties prenantes pour examiner tous les aspects du processus de gestion du réservoir Nechako dans l’espoir d’améliorer la santé de la rivière et de garantir que Rio Tinto puisse rester un moteur d’opportunités économiques en Colombie-Britannique », a déclaré Czornohalan. .

Il a déclaré qu’en plus d’alimenter sa fonderie, le barrage fournit de l’hydroélectricité à environ 350 000 habitants de la Colombie-Britannique.

— Nono Shen, La Presse Canadienne

