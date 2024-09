Les premières missions furtives de Star Wars Outlaws seront bientôt plus faciles

Quelques premières missions en Les hors-la-loi de Star Wars Les attaques nécessitent une furtivité précise et prudente, mais le jeu ne joue pas toujours le jeu. Ces problèmes ont frustré de nombreux joueurs, et Ubisoft le sait, et prévoit de résoudre le problème et de le rendre moins « injuste ».

Sorti le mois dernier, Les hors-la-loi de Star Wars promettait d’être un grand jeu d’action en monde ouvert se déroulant dans La Guerre des étoiles univers. Et c’est surtout ça. Mais c’est aussi un jeu Ubisoft rempli de missions qui vous obligent à être sournois et prudent. Et à vous faufiler dans Hors-la-loi est très incohérent et les ennemis peuvent vous repérer rapidement, conduisant à beaucoup de frustrationCertaines premières missions causent beaucoup de maux de tête aux joueurs. Hors-la-loiLe directeur créatif Julian Gerighty en est conscient.

Parler à Radar de jeux la semaine dernièreGerighty a déclaré au média qu’une première mission à Mirogana impliquant la furtivité était « incroyablement punitive » et qu’il pensait que sa difficulté était « une erreur ».

« C’est un aspect sur lequel nous allons travailler pour l’améliorer », a expliqué Gerighty. « Je ne pense pas que cela signifie supprimer complètement l’état d’échec, mais je pense qu’il existe des millions de solutions faciles à mettre en œuvre pour rendre le processus beaucoup plus agréable et compréhensible. »

Ubisoft / Lucasfilm

Le réalisateur derrière Hors-la-loi Il a déclaré que cette impression injuste, ainsi que quelques autres missions furtives antérieures, n’était pas prévue, ajoutant : « Croyez-le ou non, ce n’était pas notre intention. C’est plutôt quelque chose qui s’est glissé dans notre esprit au cours de la dernière semaine. »

Gerighty dit que dans les « 10 prochains jours environ », un patch arrivera pour Hors-la-loi Cela permettra de peaufiner cette première mission et, espérons-le, de la rendre moins ennuyeuse. Il a également expliqué que lui et l’équipe derrière le jeu étaient également disposés à peaufiner les missions ultérieures.

« Si vous me dites aujourd’hui que cela bloque les gens qui apprécient le jeu, alors nous allons modifier le contexte narratif, n’est-ce pas ? Nous ferons une annonce sur le système de sonorisation disant [does pretend PA voice] « Eh bien, les stormtroopers sont descendus à Toshara et nous avons maintenant l’équipage squelette sur place. » Le contexte va changer, juste pour que nous puissions faire en sorte que les gens profitent de ces moments autant que possible.

Ça me semble bien ! Je n’ai pas trouvé la furtivité dans Hors-la-loi être horrible ou rédhibitoire, mais j’ai parlé à beaucoup de gens qui ne peuvent pas avancer ou apprécier le jeu à cause de certaines sections furtives bancales et trop difficiles. J’espère donc que cela aidera les gens à arrêter d’échouer et leur permettra de profiter du merveilleux La Guerre des étoiles ambiance Hors-la-loi offres.

