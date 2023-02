Les premières mises à jour Big One UI 5.1 de Samsung obtiennent les dates et les appareils

Généralement, lorsque Samsung lance un nouveau téléphone Galaxy majeur, comme la gamme Galaxy S23 récemment dévoilée, ils accompagnent une mise à jour logicielle de taille décente. Pour le Galaxy S23 et le Galaxy S23 Ultra, cette nouvelle version logicielle est One UI 5.1, ce qui semble être une légère amélioration par rapport à la version One UI 5 de tous les autres téléphones Samsung, sauf qu’il existe une longue liste de modifications qui pourraient vous intéresser. si vous possédez un appareil plus ancien.

Samsung n’a pas précisé quand d’autres téléphones en dehors de la série S23 (offres de précommande) obtiendra One UI 5.1, mais nous connaissons les appareils qui devraient le faire à un moment donné (essentiellement le Galaxy S20 et les produits phares qui le suivent). Merci au transporteur canadien Fidonous n’avons peut-être pas besoin de Samsung pour nous le dire, car ils ont publié une liste des premiers appareils qui devraient recevoir One UI 5.1 plus tard ce mois-ci.

Selon le calendrier de mise à jour de Fido, les Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 devraient recevoir le correctif de sécurité de février le 22 février, ainsi que One UI 5.1. Ils ont mis à jour leur liste pour partager cette information plus tôt dans la journée.

Les choses pourraient changer dans ce calendrier, et il se peut qu’il n’atterrisse pas en même temps aux États-Unis, mais si cela devait rester, nous savons au moins que Samsung ne prévoyait pas d’attendre longtemps avant de livrer sa dernière interface utilisateur One à des appareils plus anciens. Nous aimons ça.

En ce qui concerne les nouveautés de One UI 5.1, recherchez des animations plus fluides et plus rapides, un nouveau widget de batterie, un nouveau widget météo, un accès plus rapide au mode Expert RAW de Samsung, des améliorations de l’application Galerie, la collaboration de Samsung Notes, des contrôles de sortie multimédia améliorés, DeX quelque chose -ou-autre, et plus encore (via WinFuture).

Nous garderons un œil sur les mises à jour à l’approche de la fin du mois et vous en informerons. Ne soyez pas surpris si les appareils Verizon Samsung se rapprochent de cette date.