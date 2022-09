Apple a officiellement lancé l’iPhone 14, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max aux clients d’Australie et de Nouvelle-Zélande, les livraisons commençant maintenant dans les deux pays, où il est le vendredi 16 septembre devant le reste du monde en raison de la décalage horaire international.

Il n’y a pas d’Apple Store officiel en Nouvelle-Zélande, mais les clients australiens pourront désormais commencer à récupérer leurs commandes d’iPhone réservées dans les points de vente des pays, où les nouveaux AirPods Pro, l’Apple Watch SE mise à niveau et la nouvelle Apple Watch Series 8 sont maintenant. aussi disponible.

Les livraisons et la disponibilité en magasin de l’iPhone 14, de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max se poursuivront au cours des prochaines 24 heures alors que d’autres pays entreront le vendredi 16 septembre. La toute nouvelle Apple Watch Ultra robuste et le nouvel iPhone 14 de 6,7 pouces Plus ne sera pas disponible aujourd’hui, Apple indiquant que la disponibilité de l’Apple Watch Ultra commencera le vendredi 23 septembre et de l’iPhone 14 Plus à partir d’octobre.

Apple a annoncé les quatre nouveaux appareils la semaine dernière lors de son événement spécial “Far out”.

