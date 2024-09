Les premières impressions de l’iPhone 16 Pro Max concernent le contrôle de l’appareil photo

Il est courant d’affirmer que les nouveaux iPhones de chaque année sont très similaires aux modèles précédents, et il y a bien sûr quelques degré de vérité à cela.

Bloomberg Mark Gurman est même allé jusqu’à affirmer dans sa dernière newsletter que le rythme de développement d’Apple avec les iPhones est tel que nous ne voyons quelque chose de vraiment nouveau que tous les cinq ans…

Apple semble désormais travailler sur un cycle d’une demi-décennie. Pour le meilleur ou pour le pire, l’iPhone 16 a une apparence et une sensation presque identiques à celles de l’iPhone 12. Apple a ajouté de nombreuses autres fonctionnalités entre 2020 et 2024, mais il est indéniable que l’époque des changements fréquents de matériel est révolue.

Personnellement, je n’irais pas jusque-là. Bien sûr, le design visuel de l’iPhone est relativement statique, mais c’est inévitable. Une fois que vous vous serez rapproché autant qu’Apple l’a fait d’un design tout écran, le dernier iPhone ressemblera bien sûr beaucoup à celui de l’année précédente. C’est vrai pour tout smartphone haut de gamme, pas seulement pour l’iPhone.

Mais comme l’a dit Steve Jobs, le design ne se résume pas seulement à la façon dont un produit est conçu. regarde, c’est aussi comme ça qu’un produit travaux. Et d’après mes premières impressions sur l’utilisation de l’iPhone 16 Pro Max, je dirais que le fonctionnement de l’appareil photo cette année est très sensiblement différent du modèle de l’année dernière.

Beaucoup de choses sont indiscernables

Alors bien sûr, même lorsque je mets l’iPhone 15 Pro Max et l’iPhone 16 Pro Max côte à côte, la différence entre l’apparence visuelle des deux est absolument négligeable.

La petite différence de taille de l’écran est visible mais à peine significative. Les bordures plus fines du dernier modèle le sont également.

Même la poignée de photos de comparaison que j’ai prises jusqu’à présent ne semblent pas différentes à première vue, même si je prendrai quelques photos montées sur trépied pour une meilleure comparaison dans mon prochain article.

(Vous pouvez voir une différence TrueTone apparente sur les deux écrans, malgré le fait que le paramètre soit activé sur les deux, mais c’est chemin (plus visible sur la photo que dans la vraie vie.)

Mais le bouton de contrôle de l’appareil photo signifie que la façon dont le téléphone fonctionne lors de la prise de photos est très différente.

Le bouton de contrôle de la caméra

Ceux qui ont eu la chance de tester l’appareil lors du lancement ont déclaré qu’il fallait un certain temps pour s’habituer au bouton de contrôle de la caméra, et c’est absolument le cas.

En particulier, j’ai d’abord eu beaucoup de mal à évaluer la différence de pression nécessaire entre une demi-pression (pour faire apparaître l’interface utilisateur de type encoche) et une pression complète (pour prendre une photo). De même, la double pression nécessaire pour changer de mode était plutôt capricieuse. Le résultat était que je prenais assez souvent une photo par accident.

Améliorer le fonctionnement du bouton

J’ai utilisé les paramètres d’accessibilité pour effectuer deux modifications. Tout d’abord, j’ai réglé la force de la pression légère sur plus faible, de sorte que la différence entre cela et une pression complète soit plus grande. Ensuite, j’ai réglé la double pression sur plus lente :

Ces changements ont complètement résolu le problème pour moi.

Mais l’interface utilisateur nécessite encore un temps de familiarisation

Il faut néanmoins du temps pour s’habituer à l’interface utilisateur. Une légère pression fait apparaître le dernier paramètre modifié. Par exemple, s’il s’agit de la compensation d’exposition, c’est ce contrôle que vous verrez initialement :

Pour passer à autre chose, vous devez faire un double appui léger pour revenir au menu des paramètres ; faire glisser jusqu’à celui que vous souhaitez ; appuyer légèrement pour accéder à ces paramètres ; et enfin faire glisser jusqu’au paramètre souhaité.

Si cela semble compliqué au premier abord, c’est certainement le cas, mais c’est plus facile à faire qu’à décrire et je commence déjà à m’y habituer. Je pense que cela deviendra une seconde nature avant trop longtemps (hé, si mes doigts peuvent apprendre l’interface utilisateur de l’appareil photo Sony, ils peuvent tout apprendre !).

L’utiliser pour zoomer

Pour zoomer, vous avez deux options. Vous pouvez sélectionner l’icône Zoom et ensuite faire glisser librement vers la gauche ou la droite pour obtenir le cadrage souhaité, ou vous pouvez sélectionner l’icône Appareil photo pour faire glisser entre les objectifs 0,5x, 1x, 2x et 5x.

Personnellement, je préfère m’en tenir au zoom optique lorsque cela est possible (même si l’option 2x n’est ni l’une ni l’autre), donc j’utilise les paramètres de l’appareil photo pour cela.

Cependant, j’ai trouvé une bizarrerie ici. Malgré les directives d’Apple qui demandent aux développeurs de ne pas dupliquer les fonctionnalités entre le curseur et les commandes à l’écran, l’application Appareil photo affiche toujours le sélecteur d’appareil photo à l’écran, comme on peut le voir ici :

Je suppose qu’il s’agit simplement d’un bug qui sera corrigé dans une mise à jour ultérieure (je suis sur iOS 18.1 beta 4).

Mais c’est déjà une énorme différence

Mais même avec le temps limité que j’ai passé à l’utiliser jusqu’à présent, je suis vendu.

Pouvoir laisser mon doigt sur le déclencheur et tout régler à partir de là est un chemin meilleure expérience que de devoir retirer mon doigt et d’utiliser les commandes à l’écran. En particulier, il est beaucoup plus facile de faire des ajustements sans modifier le cadrage de la prise de vue.

Ceci est particulièrement important lors du réglage de l’exposition, lorsque tout recadrage modifiera complètement le paramètre dont vous avez besoin.

J’avais déjà dit auparavant que le bouton serait une affaire bien plus importante qu’il n’y paraissait, et ma première expérience confirme largement ce point de vue.

Prendre des photos de comparaison peut prendre du temps

La météo actuelle à Londres ne permet pas de prendre les photos les plus photogéniques, et les prévisions pour le reste de la semaine ressemblent à ceci :

Alors, je ne sais pas encore quand j’aurai l’occasion de prendre quelques photos de comparaison d’appareils photo décentes ! Mais dès les premiers signes du soleil, je partirai avec un trépied pour prendre les mêmes photos avec chaque téléphone pour voir si les différences sont visibles.

Je vais également jouer avec les styles photographiques. En général, je ne suis pas un fan des filtres photo – je préfère faire mes propres réglages manuellement – ​​mais les critiques semblent intéressées, alors je vais les essayer.

Une autre chose que j’aimerais essayer est d’utiliser le curseur pour zoomer pendant les prises de vue vidéo. Je n’en ai pas l’habitude, mais c’est utile dans une situation particulière : filmer des performances de danse, où les danseurs se déplacent d’un bout à l’autre de la piste.

Il y aura plus à suivre, mais jusqu’à présent, je dirais que la mise à niveau concerne pour moi le bouton de contrôle de la caméra.

