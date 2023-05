Les premières images d’usine Pixel 7a sont ici

Le lancement d’un nouveau téléphone Google signifie généralement que nous le voyons rejoindre ses autres membres de la famille en ayant une image d’usine et des fichiers OTA disponibles. Cela s’est passé assez rapidement hier, quelques heures après que Google a annoncé le Pixel 7a et vous a ensuite laissé en acheter un.

Bien que cette nouvelle soit importante pour un groupe de niche, vous aimez la voir. Une image d’usine est là pour vous aider à restaurer votre téléphone à son état d’origine en cas de problème lors d’une session de bricolage. Cela peut également vous aider à revenir à une mise à jour précédente si votre version actuelle ne fonctionne pas bien. Nous utilisons également ces fichiers – en particulier les fichiers OTA – pour mettre à jour le jour où une mise à jour mensuelle arrive, car quelques commandes peuvent le faire passer en quelques minutes. Prendre une mise à jour en direct vous oblige souvent à regarder votre téléphone « optimiser » les applications pendant une heure maximum.

Pour faire court, l’image d’usine et les fichiers OTA sont ici pour le Pixel 7a, également connu sous le nom de « lynx ». Oui, c’est le nom de code du téléphone que nous suivons depuis un certain temps et qui est maintenant confirmé.

Les premières images pour le Pixel 7a sont la mise à jour Android de mai avec les versions suivantes :

TD4A.221205.042

TD4A.221205.042.A1 (EMEA)

TD4A.221205.042.B1 (Verizon)

TQ2B.230505.005.A1

Cette version TQ2B est actuellement en cours d’exécution sur mon unité d’examen Pixel 7a, donc si vous achetez un Pixel 7a cette semaine, vous verrez peut-être une mise à jour.

Images du Pixel 7a: Image d’usine | OTA

Qui a acheté le Pixel 7a hier ?