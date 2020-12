Dans certaines photos de premier regard publiées jeudi, le roi Akeem (Eddie Murphy) retrouve Semmi (Arsenio Hall) alors qu’ils voyagent de leur bien-aimé Zamunda au Queens, à New York, où leurs aventures ont commencé. Dans l’une des nouvelles photos, la paire semble même faire une visite à l’emblématique salon de coiffure.

Le film, réalisé par Craig Brewer, sortira sur Prime Video le 5 mars 2021.

En plus des retours d’acteurs comme Murphy, Hall et James Earl Jones, les nouveaux ajouts incluent Jermaine Fowler, Leslie Jones et Tracy Morgan.

Kenya Barris, Barry W. Blaustein et David Sheffield ont écrit le scénario.